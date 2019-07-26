Başarılı sporcu dünya şampiyonasına uğurlandı
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde taekwondo branşında aldığı dereceler ile büyük başarı elde eden Zeynep Nur Sarıçiçek Özbekistan’a uğurlandı.26 Temmuz 2019 Cuma 11:29
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde taekwondo branşında aldığı dereceler ile büyük başarı elde eden Zeynep Nur Sarıçiçek Özbekistan’a uğurlandı.
Özbekistan’da düzenlenecek Taekwondo Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda hem ülkeyi hem de Bilecik’i temsil edecek olan Zeynep Nur Sarıçiçek, yolculuk öncesi Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ı makamında ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Yıldız, konuklarına teşekkür ederek, Zeynep Nur Sarıçiçek’e katılacağı şampiyonada başarılar diledi.
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