Başarılı şekilde devam eden Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 57’ye yükseldi. Başarılı şekilde devam eden Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Başarılı şekilde devam eden Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 57’ye yükseldi.

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