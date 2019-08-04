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Başarılı öğretmene ’Küresel Öğretmen Ödülü’

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hakan Yandım, ’Küresel Öğretmen Ödülüne’ layık görüldü.

04 Ağustos 2019 Pazar 12:06
Başarılı öğretmene ’Küresel Öğretmen Ödülü’

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hakan Yandım, ’Küresel Öğretmen Ödülüne’ layık görüldü.


AKS Education tarafından her yıl düzenlenen ve 70’e yakın ülkedeki başarılı öğretmenlere ödülün verildiği tören 15 Eylül’de Hindistan’da gerçekleştirilecek. Yurt içinde yapmış olduğu projeler ile başarıları ile adından sıkça söz edilen öğretmen bu sefer küresel öğretmen ödülüne layık görüldü.


Son olarak yazmış olduğu Bilgisayar Öğrenmenin Kısayolu kitabı bilgisayar kitapları kategorisinde en çok satılan ve en çok olumlu yorum alan kitap oldu. Bilgisayar Öğrenmenin Kısayolu kitabı toplamda 5 baskı yaptı ve yüzlerce eğitim kurumunda kaynak kitap olarak kullanılıyor. 542 sayfadan oluşan kitabın yanında yer alan DVD içerisinde; 2 GB’a yakın içerik, 582 dakika video eğitim, 1.364 slayttan oluşan sunumlar, uygulama soruları ve çözümleri, Word-Excel uygulama örnekleri ve çözümlü halleri yer alıyor.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 12:06
  1. kitap

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