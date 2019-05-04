Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yıl boyunca il genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler içinödül töreni düzenlendi.04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:48
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yıl boyunca il genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler içinödül töreni düzenlendi.
Düzenlenen töreneAltıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ve daire amirleri katıldı.
İl yarışmalarındadereceye giren, Küçük erkekler futbol turnuvasında Mustafa Kemal Ortaokulu Futbol Takımı il üçüncüsü, Eğitim-Bir Sen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Kitap Okuma Yarışmasında Mustafa Kemal Ortaokulundan 8 öğrenciye bisiklet hediye edildi. Ayrıca danışman öğretmenlere’deödülleri takdim edildi.
Kaymakam Arcaklıoğlu, ’’İlçemizi il yarışmalarında başarıyla temsil eden öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.
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