0553 313 94 23

Başarılı öğrenciler Kaymakam Güven’i ziyaret etti

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde LGS sınavında başarılı olmuş öğrenciler Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven’i makamında ziyaret etti.

09 Temmuz 2019 Salı 18:09
Başarılı öğrenciler Kaymakam Güven’i ziyaret etti

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde LGS sınavında başarılı olmuş öğrenciler Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven’i makamında ziyaret etti.


Pazaryeri ilçesinde 2019 Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ilçeyi başarıyla temsil ederek dereceye giren Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Kerem Dikici ilçe birincisi olurken Yunus Ekrem Filizli ise ilçe ikincisi oldular. Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, Atatürk Ortaokulu Müdürü Bilal Çoğul, başarılı öğrenciler, Kerem Dikici ve Yunus Ekrem Filizli ile birlikte Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven’i makamında ziyaret etti. Kaymakam Güven, LGS sınavında ilçede başarılı olmuş öğrencileri tebrik ederken, başarılarının devamını diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık’ta 51 Afgan mülteci yakalandı
    1. Ayvalık’ta 51 Afgan mülteci yakalandı
    2. TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek Edremit..
    3. Kahramanmaraşspor’da beklenmeyen..
    4. Hatay'da otomobildeki patlama
    5. Başarılı öğrenciler Kaymakam Güven’i..
    6. İsrail, İran'ı savaş uçaklarıyla..
    7. Esenyurt ISISO Sanayi Bölgesindeki 3..
    8. Beyazgül UCLG-MEWA kongresi için..
    9. Kurtulmuş, İran'ın Ankara Büyükelçisi..
    10. Latin Amerika esintisi taşıyan bir..
    11. Pendik'te dehşet veren olay! Gündüz..
    12. "Milliyetçi-ülkücü camianın o gün..
    13. Sağanak yağış sele neden oldu
    14. İklimlendirme sektöründen Afrika atağı
    15. "Türkiye'de yapmak istediklerini..
    16. Eski emniyet müdürüne FETÖ’den 13 yıl..
    17. Ev sahibiyle karşılaşan hırsızlık..
    18. Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki..
    19. Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde..
    20. Bingöllüler Derneği’nden Başkan..
    21. Yemen'de işler karışıyor! Husiler 31..
    22. Mandela'nın torunundan İsrail'e..
    23. Başkan Sarıkurt taksi esnafını ağırladı
    24. AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş..
    25. Çorlu’da minikler satranç şenliği..
    26. Emre Mor kimdir nereli? Emre Mor..
    27. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    28. AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz..
    29. Gölbaşı’nda saman yüklü tır devrildi
    30. Doğada diyabet okulu başladı
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler