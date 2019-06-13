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Başarılı kursiyerler sertifikalarını almaya devam ediyor

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursları başarı ile tamamlayan kursiyerler sertifikalarını almaya devam ediyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:10
Başarılı kursiyerler sertifikalarını almaya devam ediyor

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursları başarı ile tamamlayan kursiyerler sertifikalarını almaya devam ediyor.


Fatih Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde açılan kurları başarı ile tamamlayan kursiyerlerin sertifika törenine Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammed Yılmaz, Karabük Halk Eğitim Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yücel ve kursiyerler katıldı.


Konuşmaların ardından Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Fatih Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde kurslarını başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikalarının verilmesinin ardından tören sona erdi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:10
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