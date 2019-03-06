Başarılı kadın sanatçılar “Kadınlar Günü”nde SAMDOB’da Yetenekli sanatçılardan oluşan “Allegra Ensemble” müzik grubu aynı ismi verdikleri konserleriyle, Samsun Devlet Opera ve Balesinde(SAMDOB) 7 Mart’ta sanatseverler ile buluşuyor.

Yetenekli sanatçılardan oluşan “Allegra Ensemble” müzik grubu aynı ismi verdikleri konserleriyle, Samsun Devlet Opera ve Balesinde(SAMDOB) 7 Mart’ta sanatseverler ile buluşuyor.

“Bi dünya müzik” sloganıyla yola çıkan yetenekli kadın sanatçılar, “Allegra Ensemble Konseri” ile “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”ne özel, SAMDOB’da unutulmaz bir konsere hazırlanıyor. Bir solist ve 7 enstrüman sanatçısından oluşan grup, farklı müzik türlerinde seçtikleri parçaları, 7 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de Aydın Gün Sahnesinde seslendirecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.