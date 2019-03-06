Başarılı kadın sanatçılar “Kadınlar Günü”nde SAMDOB’da
Yetenekli sanatçılardan oluşan “Allegra Ensemble” müzik grubu aynı ismi verdikleri konserleriyle, Samsun Devlet Opera ve Balesinde(SAMDOB) 7 Mart’ta sanatseverler ile buluşuyor.06 Mart 2019 Çarşamba 12:01
Yetenekli sanatçılardan oluşan “Allegra Ensemble” müzik grubu aynı ismi verdikleri konserleriyle, Samsun Devlet Opera ve Balesinde(SAMDOB) 7 Mart’ta sanatseverler ile buluşuyor.
“Bi dünya müzik” sloganıyla yola çıkan yetenekli kadın sanatçılar, “Allegra Ensemble Konseri” ile “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”ne özel, SAMDOB’da unutulmaz bir konsere hazırlanıyor. Bir solist ve 7 enstrüman sanatçısından oluşan grup, farklı müzik türlerinde seçtikleri parçaları, 7 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de Aydın Gün Sahnesinde seslendirecek.
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