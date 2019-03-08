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Başarılı Genel Müdür Bera Holding Başkan Danışmanı oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de bulunan ve kentin en eski sanayi kuruluşları arasında yer alan Divapan’da 12 yıl Genel Müdürlük yapan Hakan Zengin Bera Holding Başkan Danışmanı oldu.

08 Mart 2019 Cuma 13:32
Başarılı Genel Müdür Bera Holding Başkan Danışmanı oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de bulunan ve kentin en eski sanayi kuruluşları arasında yer alan Divapan’da 12 yıl Genel Müdürlük yapan Hakan Zengin Bera Holding Başkan Danışmanı oldu.


Hakan Zengin yeni projeler için kuruluşun bağlı olduğu Bera Holding’te Başkan Danışman oldu. 20 yıldır Divapan bünyesinde Dış Ticaret Müdürü, Lojistik, Planlama, Bilgi İşlem, Satın alma, Teknik Müdürlük ve Genel Müdür yardımcılığı görevlerini başarı ile yürüten Hakan Zengin son 12 yıldır Divapan Genel Müdürlük görevini yürütüyordu. Bu süre zarfında ilk yıldan itibaren en başarılı şirketler arasına giren Divapan’da Almanya’dan getirdiği MDF hattının kurulması ve kapasitesinin 4 katına çıkarılmasını sağladı. Aynı zamanda dünyada benzeri olmayan yakma sistemi doğal gaz kullanımını yüzde 75 oranında azaltarak 3 yıllık enerji tüketim ortalamasını yüzde 33 düşürerek, Türkiye’de Enerjide Verimli Tesisler kategorisinde, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’tan Türkiye birinciliği ödülü aldı. Enerji Yönetim Sistem Belgesini de alarak Divapan belge sayısını 6’ya çıkardı.


Son 12 yılda Düzce Teknopark A.Ş.’nin kuruluşundan yeni binasına taşınmasına kadar çalışmalara dahil, uzun yıllar Yönetim Kurulu Üyesi ve Buluş Değerlendirme Komisyon Başkanı olarak çalışan Zengin halen Mentör olarak görev yapmaktadır. Ülkemizde sanayi üniversite işbirliğinin en güzel örneği olarak Düzce Üniversite’nin ilk ve ikinci San-Tez projesini de gerçekleştiren Zengin, üniversitede Doktora eğitimine devam ederken girişimcilik, fabrika ve üretim planlama dersleri vererek birçok öğrenciye örnek ve ilham veren bir kurum lideri oldu.



Spora ayrı bir önem veriyordu


2014 yılında kurduğu spor kulübünde hem oyuncu olan Zengin, masa tenisinde kısa zamanda Türkiye 1.lig şampiyonu olarak süper lige yükselmiş ülkemizi Avrupa şampiyonasında temsil etmiştir. Türkiye Kurumlar Şampiyonu olan spor kulübü play off grubunda mücadele etmektedir. Tam bir tabiat tutkunu olan aynı zamanda Düzce Fotoğraf Gönüllüleri Derneği Başkanı olan Zengin, çocuklara ilin tarihi, tabiatı, kültürü başta olmak üzere içinde barındırdığı güzellikleri anlatmak için ‘Merhaba Düzce’ isimli bir kitabı yazarak, çektiği fotoğraflarla ülke içinde ve dışında Düzce’nin tanıtımına katkı sağladı. Düzce’de yılın yöneticisi ödülünü alan Zengin, çok sevilen örnek bir Genel Müdür profili ile Düzce’nin unutulmaz simalarından oldu. Uzun yıllardır MDF ve Yonga Levha Sanayiciler Derneği yönetim kurulu üyesi olan Zengin sektöre katkılarına devam etmekte.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:32
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