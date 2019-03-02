Başarılı akademisyenlere Rektör Budak’tan teşekkür belgesi

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, gerçekleştirilen senato toplantısında, akademik performans yönetim modelini de içine alan yazılım sistemi AVESİS verilerine göre, 2018 yılı akademik faaliyetleri sonucu en başarılı akademisyenlere teşekkür belgesi verdi. Toplantı sonunda Rektör Prof. Dr. Budak ve senato üyeleri, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanan 10 binin üzerinde fosil materyalin bulunduğu EÜ Tabiat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinde incelemelerde bulundu.

Ege Üniversitesi (EÜ)’nin 2019 yılındaki 3’üncü Senato Toplantısı Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları ve senato üyeleri katıldı. Üniversitenin gündemine ilişkin konularla ilgili değerlendirmelerin ardından EÜ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı’nın son bir yılda yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Ege Üniversitesi’nde uzun yıllardır biriken problemlerin kısa süre içinde çözüme kavuşturulduğuna dikkat çeken Rektör Budak, "Öğrenci ve çalışanlarımızla bir araya geldiğimizde iletilen sorunları hızla çözüme kavuşturduk. 1 yıl gibi kısa bir sürede, yıllarca değinilmeyen konuları ele aldık. Yaptığımız çalışmalarla üniversitemizin çehresi değişti. Yeşil alanlarımızda ciddi bir artış sağladık. Yaya öncelikli yeşil bir kampüs için çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Gece gündüz demeden bizlerle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Akademisyenlere teşekkür belgesi

Toplantıda, akademik etkinliklerin envanterinin çıkarılması, kurum, birim, bölüm ve kişi performanslarının ölçülerek değerlendirilmesi ve sürdürülebilir bir kalite güvence sisteminin oluşturulması amacıyla geliştirilen ve Rektör Budak’ın girişimleriyle EÜ’ye kazandırılan AVESİS yazılım sistemi verilerine göre, 2018 yılının en başarılı akademisyenlerine teşekkür belgesi verildi. Akademik performans yönetim modelini de içine alan AVESİS verilerine göre, 2018 yılı akademik faaliyetleri sonucu; fen, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimleri alanlarında en başarılı 36 öğretim elemanına teşekkür belgelerini Rektör Budak takdim etti.

Egeli öğretim elemanlarının değerli çalışmalara imza attığına dikkat çeken Rektör Budak, "Eğitim kalitemizi daha üst seviyelere taşımak için yeni projeler geliştiriyoruz; ayrıca bilimsel faaliyetlerde bulunan öğrenci ve akademisyenlerimizi destekliyoruz. Ülkemizi geleceğe taşıyacak, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi için de akademisyenlerimizi teşvik ediyor, üniversite sanayi işbirliği anlamında önemli adımlar atıyoruz. Bilimsel çalışmalarıyla üniversitemize ve ülkemize katkılarda bulunan değerli öğretim elemanlarımızı kutluyorum" dedi.

Toplantı sonunda Rektör Prof. Dr. Budak ve senato üyeleri, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanan 10 binin üzerinde fosil materyalin bulunduğu EÜ Tabiat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinde incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Budak, Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilmiş 500 milyon ile 10 milyon yıllık hayvan ve bitki fosillerinin bulunduğu merkezin ziyaretçilerini beklediğini söyledi.