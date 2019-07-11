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Başarılı 573 öğrenciye eşofman takımı

Şahinbey Belediyesi, düzenlenen ödüllü aylık kitap okuma yarışmasında dereceye giren toplam 537 ortaokul 5, 6, 7 ve 8.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:28
Başarılı 573 öğrenciye eşofman takımı

Şahinbey Belediyesi, düzenlenen ödüllü aylık kitap okuma yarışmasında dereceye giren toplam 537 ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencisine eşofman takımı hediye etti.


Şahinbey Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirmeye devam ediyor. Yıl içerisinde çeşitli yarışmalarla öğrencileri ödüllendirmeye devam eden Şahinbey Belediyesi aylık olarak düzenlenen kitap okuma yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncü olan 537 ortaokul öğrencisini eşofman takımıyla ödüllendirdi. Daha önce de Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öncülüğünde ilçedeki tüm lise öğrencilerine toplam 41 bin 522 eşofman takımı dağıtmıştı.


Ödül dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Her ay öğrencilerimize ve gençlerimize kitap dağıtıyoruz. Şuanda da dağıttığımız kitap sayısı 3 milyona yaklaştı ve dağıtmaya da devam ediyoruz. Her şey okumakla ve eğitimle başlıyor. O yüzden biz Şahinbey Belediyesi olarak eğitim alanındaki yatırımlara çok büyük önem veriyoruz. Ayrıca okullardaki gençlerimizin ve çocuklarımızın da başarılarını ödüllendiriyoruz. Bu kapsamda ortaolul ve lise öğrencilerimize yaklaşık 400 bin adet spor ayakkabısı dağıttık. Ayrıca gençlerimize spor yapmaları için eşofman takımları, forma, futbol, voleybol, basketbol topları verdik. Bu yöndeki başarı ödüllerimiz devam edecek" diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren öğrenciler tek tek sahneye çağrılarak ödülleri takdim edildi. Ödül töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:28
  1. kitap
  2. fotoğraf

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