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"Başarıların altında mutlaka ter, hatta bazen gözyaşı vardır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: - "Hiçbir başarı tesadüfi olmaz. Başarıların altında mutlaka ter vardır, hatta bazen gözyaşı. İşte biz onları yapmaya çalışıyoruz"

02 Ağustos 2019 Cuma 14:56
"Başarıların altında mutlaka ter, hatta bazen gözyaşı vardır"

ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Hiçbir başarı tesadüfi olmaz. Başarıların altında mutlaka ter vardır, hatta bazen gözyaşı. İşte biz onları yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Özhaseki, "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı"na katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Beyazgül ile bir süre görüşerek kentte yapılacak projelerle ilgili bilgi alan Özhaseki, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özhaseki, yerel yönetimler birimi olarak belirli merkezlerde bu toplantıyı yapacaklarını belirterek, gittikleri şehre faydalarının olması için gayret ettiklerini söyledi.

Yerel yönetimler biriminde büyükşehir belediye başkanlığı yapmış tecrübeli belediyecilerin olduğunu anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu arkadaşlarımız merkez seçtiğimiz şehre giderek projeleri gözden geçirip tecrübelerini paylaşmaya çalışıyor. Tecrübe kolay kolay elde edilmiyor. Yıllar içinde yaşanmışlıklar neticesinde oluşan o bilgiler, haliyle yaşını başını almış insanlarda oluyor. Burada belediyelerimizle bir toplantı yapacağız. Toplantı içinde mevzuat eğitimi, halkla ilişkiler bölümü ve bizim AK Parti olarak dikkat ettiğimiz temel prensiplerimizi, ahlaki prensiplerimizi de tek tek anlatmaya çalışacağız. Bir taraftan da belediye başkanlarımızı bakan yardımcıları ile karşı karşıya getirip sorunlarını görüşme, dosyalarını verme ve takip etme imkanı sunacağız."

Özhaseki, toplantıda Şanlıurfa'yı geleceğe taşıyacak önemli projelere nasıl imza atılacağını görüşeceklerini aktardı.

Şanlıurfalıların seçimlerde bir ilçe hariç tamamında yüksek oy oranlarıyla kendilerini seçtiğine dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Başta başkanlarımıza güvendiler ve neticesinde bir zafer çıktı. Şimdi hepimize düşen, vatandaşın bize olan güvenini boşa çıkarmamak. Onların verdiği oyları helal ettirmek, çalışmak, gayret etmek ve neticesinde de 3-5 yıl sonra herkesin 'Allah razı olsun, evet oy verdik, işleri rast gelsin, güzel işler yaptılar' demesini sağlamak. Bunun için de çaba, gayret, düşünmek, konuşmak gerekiyor. Hiçbir başarı tesadüfi olmaz. Başarıların altında mutlaka ter vardır, hatta bazen gözyaşı. İşte biz onları yapmaya çalışıyoruz. Bütün projelerle ilgili bizim de biraz bilgi ve birikimimiz varsa onları sunmaya çalıştık. İstişarede bazı bakan arkadaşlarımızı, genel müdürleri arayarak bu işleri nasıl yapabileceğimizi bire bir konuştuk. Şanlıurfa için önemli olan, nefes almasını sağlayacak olan projeleri tek tek konuştuk. İnşallah bu istişarelerimiz faydalı olur."

Beyazgül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özhaseki ile projeleri görüştüklerini ve çözüm noktasında tecrübelerinden faydalanmaya çalıştıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:56
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki
  2. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgü
  3. Şanlıurfa
  4. ziyaret

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