Başarıları ile Balıkesir’in gururu oldular

Kökleri 1910 yılında kurulan Karesi Darulmuallimin’e uzanan ve resmi kuruluşu 1992’de gerçekleşen Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), gerçekleştirdiği atılımla Türkiye’nin öncü üniversiteleri arasına girdi. Uluslararası düzeyde faaliyet yürüten BAÜN, sunduğu eğitim olanaklarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanakları ile de öğrencileri için fırsatlar oluşturuyor. Balıkesir Üniversitesi öğrencileri, yurt içinde ve yurt dışında katıldıkları çeşitli etkinliklerde üniversiteyi başarıyla temsil ediyor.

Altyapısı güçlü üniversite

Balıkesir Üniversitesinde öğrencilere çok sayıda öğrenci topluluğu bünyesinde kişisel ve sosyal gelişim fırsatı sunularak, akademik danışmanlar rehberliğindeki öğrenci topluluklarının çalışmalarını; tiyatro, sergi, konser, gösteri, şenlik, dinleti, konferans gibi etkinliklerle paylaşması sağlanıyor. Üniversitede öğrencilere hizmet veren yüzme havuzu, tenis kortları, spor salonu, fitness salonu, atletizm parkuru, olimpik futbol sahası, tırmanma duvarı, plaj voleybolu sahası ve halı sahalar yer alıyor. Tesisler; amatör düzeyde spor yapmak isteyen öğrenciler dışında üniversiteyi ulusal ve uluslararası platformlardaki müsabakalarda temsil eden öğrencilere de hizmet veriyor. BAÜN’lü öğrenciler farklı branşlarda her yıl şampiyonluklara imza atıyor.

Madalyaları bir bir topluyorlar

İtalya’nın Napoli kentinde gerçekleştirilen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında judo dalında kadınlar +70 kiloda Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Sebile Akbulut, üçüncü olarak bronz madalya kazanmayı başardı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen üniversiteler spor şampiyonalarına katılan Balıkesir Üniversitesi öğrencileri de bireysel ve takım düzeyinde elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. 2019’da düzenlenen şampiyonalarda Triatlon Takımından İlayda Kara ve Ali Mutlu Türkiye Şampiyonu oldu. Takım klasmanında Balıkesir Üniversitesi Kadın ve Erkek Triatlon Takımları Türkiye Şampiyonu oldu. Erkek Taekwondo Takımından Talha Bayram +87 kg.da şampiyon oldu. Judo takımından; Nursel Eren +78 kg. ve açık sıklette, Kader Divan 52 kg., Merve Koçer de 48 kg.da şampiyon oldu. Tuğba Akbudak’ın 52 kg.da üçüncü olduğu judo şampiyonasını; Büşra Naçar, Uğur Sarıkaya ve Seçil Kümüş kendi kategorilerinde beşinci olarak tamamladı. Kadın Judo Takımı Türkiye Şampiyonu olurken, Kata da ise Kadın Takımı Türkiye ikincisi oldu. Kick Boks Şampiyonasında da BAÜN, K-1 erkekler ve Kick Light erkekler branşları ile genel klasmanda Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada; K-1 branşında İsa Göçmen ve Fesih Binikli birinci, Selçuk Avşar ikinci Ahmet Teke de üçüncü oldu. Kick Light branşında ise Miraç Gencebay ve Bilal Dural rakiplerini geride bırakarak birinci olma başarısı gösterdi. Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Balıkesir Üniversitesi Beton Kano Takımı da, Beton Kano Yarışması 2019’da ikinci oldu.