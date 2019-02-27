STRAZBURG (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan Türk kökenli gençlere, "Dedelerinizin, babalarınızın yaşamı bir başarı hikayesi. Artık bu başarı hikayesini farklı bir noktaya taşımamız gerekiyor." dedi.

Eren, YTB tarafından Strazburg'da düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Programı"nda yaptığı konuşmada, Avrupa’nın yeni bir kimlik krizinde olduğunu ve siyasetinin yeniden şekillendiğini, Avrupa’daki Türk varlığının da yeni bir pozisyon alması gerektiğini belirtti.

Eren, Avrupa’da artan ölçüde "öteki düşmanlığı, ayrımcılık, İslamofobi vakası olduğunu" belirterek, bunların bireysel olduğu kadar bazı ülkelerde "kurumsal ırkçılığa kadar vardığını" söyledi.

"Kendinizi ne kadar iyi eğitirseniz, o ülkelere ne kadar faydalı olmaya çalışırsanız, mutlaka geri dönüşünü alacaksınız." diyen Eren, YTB’nin bu konuda her türlü desteği vermeye açık olduğunu ifade etti.

Abdullah Eren, yurt dışındaki Türk kökenli öğrencilerin içinde bulundukları topluma katkı sağlaması gerektiğini belirterek, "Dedelerinizin, babalarınızın yaşamı bir başarı hikayesi. Artık bu başarı hikayesini farklı bir noktaya taşımamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yurt dışındaki Türk gençlerin mücadelesinin çok daha akademik ve entellektüel seviyede olması tavsiyesinde bulunan YTB Başkanı, "Bizler sizlerden ümitliyiz." dedi.

25 Şubat - 3 Mart 2019 tarihlerinde Strazburg’da düzenlenecek 11. İnsan Hakları Eğitim Programı kapsamında, ulusal ve uluslararası alanda deneyimli uzmanlar tarafından ayrımcılık, nefret suçları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapısı ve başvuru usulü gibi konularda teorik eğitim verilecek.

Program kapsamında ayrıca Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlar ziyaret edilecek. Eğitim programı birçok ülkeden gelecek katılımcılar arasında ağ oluşturma fırsatı sunacak.

Programa 10 ülkeden 56 üniversite öğrencisi katıldı.

- İnsan Hakları Eğitim Programı

YTB tarafından 2012'den bu yana yedisi Türkiye’de, üçü Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde olmak üzere 10 eğitim programıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden 500’den fazla katılımcıya insan hakları ve uluslararası hukuk konularında eğitimler verildi.

Bu eğitimlerle Türk diasporasının meselelerini yerelde sahiplenecek insan kaynağının yetişmesini sağlandı ve programa katılan gençlerin Türkiye’nin gelecek vizyonuna ve kamu diplomasisinin desteklenmesine katkı vermesi amaçlandı.

Eğitim programlarında, yurt dışında yaşayan Türk kökenli vatandaşların günlük yaşamlarında artan bir sorun haline gelen İslam karşıtlığı, ırkçılık, nefret söylemi, nefret suçları, eğitim, istihdam ve toplumsal hayatta ayrımcılık gibi konular insan hakları temelinde incelendi.

Yurt dışında yetişmiş üniversiteli gençlerin bu konularda bilinçlendirilmesi ve aynı zamanda insan hakları savunuculuğu ve sivil toplum çalışmalarına teşvik edilmesi amaçlandı. Ayrıca, Avrupa’nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren Türk kökenli üniversiteli gençlerin kendi aralarında ağ oluşturması ve bu iş birliği çerçevesinde Türk diasporasının güçlendirilmesi hedeflendi.