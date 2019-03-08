Başarı altınla ödüllendirildi
Kazandığı başarılarla Bayburt’a büyük onur yaşatan Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi takımı Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Avrupa ile Dünya Şampiyonası Milli takım elemelerinden madalyalarla döndü.08 Mart 2019 Cuma 16:52
Kazandığı başarılarla Bayburt’a büyük onur yaşatan Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi takımı Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Avrupa ile Dünya Şampiyonası Milli takım elemelerinden madalyalarla döndü.
Başarılı geçen şampiyonanın ardından Bayburt’a dönen demir bilekleri Belediye Başkanı Mete Memiş karşıladı. Şampiyonlarla hatıra fotoğrafı çektiren Memiş onları tebrik ederek altınla ödüllendirdi.
Sporcuların şampiyonada ve elemelerde aldığı dereceler ise şöyle:
Genç Erkekler:
80 kiloda Berkan Karakaşoğlu sağ ve sol kol altın
65 kiloda Durucan Çakmak sağ ve sol kol 1 altın 1 gümüş
70 kiloda Furkan İpek sol kolda 1 altın
85 kg da Cabir Çelik sağ ve sol kolda 2 gümüş
70 kiloda Bayram Karakaşoğlu sağ kolda 3 bronz
Büyük Erkekler :
100 kiloda Tuncay Başaran sağ ve sol kolda 2 Altın
85 kiloda Vedat Bozbey sol kol altın, sağ kol gümüş
85 kiloda Cabir Çelik sol kol gümüş
80 kiloda Berkan Karakaşoğlu sağ ve sol kolda 2 gümüş
65 kiloda Durucan Çakmak sağ kolda 1 gümüş
Genç Bayanlarda:
70 kiloda Azra Sarı sol kol altın sağ kol gümüş,
70 kiloda Nuriye Yaşar sağ kol 3 bronz
Master Usta Erkeklerde:
100 kiloda Tuncay Başaran sağ ve sol kolda Türkiye Şampiyonu
Genç Erkeklerde: 4 Altın , 3 gümüş , 1 tane bronz
Takım halinde genç erkeklerde Türkiye İkinciliği Büyük Erkeklerde: 3 Altın, 5 gümüş,Takım halinde büyük erkeklerde Türkiye ikinciliği. Genç Bayanlarda: 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya
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