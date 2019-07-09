0553 313 94 23

Başakşehirli çocuklar dijital oyun dünyasında

Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen “Scratch Kodlama Eğitimi” ile çocuklar, kendi dijital oyunlarını tasarlayabilecek.

09 Temmuz 2019 Salı 12:59
Başakşehirli çocuklar dijital oyun dünyasında

Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen “Scratch Kodlama Eğitimi” ile çocuklar, kendi dijital oyunlarını tasarlayabilecek.


Başakşehir Belediyesi, Living Lab’de öğrencilere yönelik eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi. Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde, 8-12 Temmuz tarihleri arasında 4 gün sürecek eğitime 10-14 yaş aralığındaki 24 öğrenci katılıyor.



20 saatlik eğitimle bilgisayar oyunu


Toplam 20 saatlik eğitim programı ile Başakşehirli çocuklara, algoritmik-matematiksel düşünme, algoritma oluşturma, problem çözme, kod bloklarını kullanarak programlama (değişken, döngü, koşul-şart vb.) mantığı kazandırılması hedefleniyor.



“Çocuklar kendi dijital oyunlarını tasarlayabilecek”


Eğitimle ilgili konuşan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Mutlu Artık, “Scratch, 8-16 yaş arası çocuklar için geliştirilmiş bir programlama dilidir. Program, bize resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirebileceğimiz, kendi animasyonlarımızı, dijital oyunlarımızı tasarlayabileceğimiz ya da etkileşimli hikayeler anlatabileceğimiz ve paylaşabileceğimiz bir ortam sunuyor” dedi.



“Hedef: Tüketen değil üreten bireyler”


‘Scratch Kodlama Eğitimi’ ile asıl hedefin tüketen değil üreten bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Artık, “Bu eğitim bizlere, şu an bulunduğumuz teknoloji çağında hazır bilgisayar oyunları oynamak veya bilgisayarda verimsiz vakit geçirmek yerine kendi oyunlarımızı istediğimiz tasarım ve kurallar çerçevesinde oluşturmamıza olanak sağlıyor. Kodlama eğitimiyle tüketen değil, üreten bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya’dan gelip Türkiye’de obezite ameliyatı oldular
    1. Almanya’dan gelip Türkiye’de obezite..
    2. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık dosyası..
    3. Asya Kalkınma Bankası'ndan Pakistan'a..
    4. Altay gençlerine güveniyor
    5. E.Y. Malatyaspor, Hadebe ve Brattan’ı..
    6. Uğur Dündar açıkladı: Yeni kanal..
    7. Düşük KPSS puanı ile alım yapan..
    8. İskeleden düşen inşaat işçisi, 5 gün..
    9. ALES başvuruları başladı
    10. Muhammet Şefik Yön: "Alpha Group..
    11. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    12. "Avrupa'nın bağlı kaldığı oranda..
    13. HDI sigortadan, "Trafikasko" ve..
    14. Cezaevi firarisi, kız kaçırınca..
    15. Hakkari’de hain saldırı: 2 şehit
    16. Günün ilk yarısında endekslerin..
    17. Corendon Airlines 8. kez Türkiye’nin..
    18. Akıncı Üssü davası
    19. Burun estetiği öncesi bunlara dikkat
    20. Borsada günün ilk yarısı (2)
    21. Günün ilk yarısında şehir..
    22. Keçili Kanalı’nda bin 377 metre ıslah..
    23. Almanya'da bomba alarmı! Diyanet..
    24. Bahçeli’nin Kütahya programı belli oldu
    25. Kamu-STK İş Birliği Projesi kapanış..
    26. Borsada günün ilk yarısı (1)
    27. Serbest piyasada altın fiyatları
    28. Kayseri Şeker, yem bitkileri temini..
    29. Marmara Nakliyeciler Garajı tahliye..
    30. (Özel) Önce namaz kıldı, sonra..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!