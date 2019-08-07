Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Olympiakos maçı 11'i belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan temsilcimiz Medipol Başakşehir, Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk'un 11'i belli oldu.

Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme maçları başlıyor. Tarihinde ilk kez devler ligine katılma hesapları yapan Başakşehir, bu turdaki ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk ediyor. İşte kritik maçın 11'leri Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Chedjou, Vieira, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Robinho, Crivelli, Gulbrandsen Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meirah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero Rövani 13 Ağustos'ta Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak. Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, mücadelede forma giyemeyecek.

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