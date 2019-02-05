Başakşehir'e Millet Kıraathanesi

İSTANBUL (AA) - Tamamlandığında İstanbul'un en büyük millet kıraathanesi olacak Başakşehir Millet Kıraathanesi, Başakşehir Millet Bahçesi'nde inşa ediliyor. 2 bin 240 metrekare alana sahip Millet Kıraathanesi'nin, Mart ayında hizmete açılması planlanıyor.

Başakşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Emlak Konut GYO tarafından yapılan, Türkiye'nin ilk millet bahçelerinden biri olan Başakşehir Millet Bahçesi'nde inşa edilen Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmaların 3 vardiya olarak devam ettiği Başakşehir Millet Kıraathanesi, tamamladığında İstanbul'un en büyük millet kıraathanesi olacak. 2 bin 240 metrekare alan üzerine inşa edilen kıraathanede, kafe, restoran, 50 kişilik seminer salonu, sergi salonu, dijital kütüphane ve mescit yer alacak.

-75 bin kitap bulunacak

Başakşehirlilerin yanı sıra, çevre ilçe sakinlerine de hizmet vermesi planlanan Başakşehir Millet Kıraathanesi, 4 bini çocuk kitabı olmak üzere toplam 75 bin kitaplık kütüphaneye sahip olacak. Kıraathane, bu özelliği ile araştırmacılar, öğrenciler ve kitapseverlerin uğrak mekanı olacak.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ile yapımı devam eden Millet Kıraathanesi'nde incelemelerde bulundu. Gedikli, Kartoğlu'na devam eden çalışmalar ve proje hakkında detaylı bilgiler verdi.

Emlak Konut GYO'nun ilçeye kazandırdığı eserler için Gedikli'ye teşekkür eden Başkan Kartoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Başakşehir Millet Bahçesi'ne yapılan millet kıraathanesinin tüm vatandaşlara hizmet vereceğini belirterek, "Dijital kütüphanenin yanı sıra, 75 bin kitap kapasitesine sahip kütüphane ile çocuklar ve gençler başta olmak üzere bilgiye ulaşmak isteyenler, Başakşehir Millet Kıraathanesi’nin müdavimi olacak." ifadelerini kullandı.