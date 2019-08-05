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Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olympiakos ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'in play-off turundaki rakibi belli oldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:00
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu

Başakşehir, Olympiakos'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Krasnodar - Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Olympiakos'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Krasnodar - Porto eşleşmesinin galibiyle gruplara kalmak için yarışacak.

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu çekilişi ise TSİ 14.30'da yapılacak. Öncelikle 3. eleme turunu geçmesi gereken Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, çekilişe Temel Yol'dan seribaşı olarak katılacak.

Trabzonspor, Sparta Prag (Çekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan (Sırbistan) ile 3. eleme turunda karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları 27-28 Ağustos, Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:00
  1. Trabzon
  2. Malatya
  3. Başakşehir
  4. Şampiyonlar Ligi Başakşehir

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