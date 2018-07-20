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Başakşehir'den Yasin Öztekin bombası!

Süper Lig'in iddialı takımlarından Medipol Başakşehir, transfer gündemine Galatasaray'ın eski oyuncusu Yasin Öztekin'i aldı.

20 Temmuz 2018 Cuma 17:17
Başakşehir'den Yasin Öztekin bombası!

Süper Lig'in iddialı takımlarından Medipol Başakşehir'de transferde gündeme sürpriz bir isim geldi.

Daha önce kadrosuna Milos Jojic, Soner Aydoğdu ve Yaren Sözer'i dahil eden Başakşehir'de hedef Galatasaray'ın eski oyuncusu Yasin Öztekin.

Ajansspor'un haberine göre Medipol Başakşehir, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin ile ön görüşme gerçekleştirdi. Yasin'i transfer etmek için düğmeye basan Başakşehir yönetiminin önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcu ve menajeri Ahmet Bulut'la masaya oturması bekleniyor.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 17:17
  1. Başakşehir
  2. Yasin Öztekin
  3. Transfer
  4. Açıklama

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