Başakşehir’de yaz etkinlikleri başlıyor

Başakşehir Belediyesi, yazlık sinemadan Boğaz gezilerine, çocuk şenliklerinden pikniklere kadar kültürel ve sosyal etkinliklerle 7’den 70’e tüm Başakşehirlilere keyifli ve eğlenceli bir yaz vadediyor.

Başakşehir, yaz aylarında birbirinden güzel kültürel ve sosyal etkinliklerle renklenecek. Başakşehir Belediyesi, temmuz ve ağustos ayları boyunca her yaş grubuna özel birbirinden keyifli ve eğlenceli etkinlikler düzenleyecek.

Açık havada nostaljik sinema keyfi

Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet’te kurulacak dev akranlarda nostaljik sinema keyfi yaşatılacak. Kadın erkek, genç yaşlı binlerce ilçe sakinini bir araya getirecek yazlık sinema günlerinde, Türk ve dünya sinemasının iz bırakan yapımları bir kez daha beyaz perdeye yansıtılacak. İlk gösterimin 9 Temmuz Salı günü yapılacağı ve gösterimlerin saat 21.00’de başlayacağı etkinlikte, konuklara gazoz ikramı da yapılacak.

Başakşehirliler Boğazın eşsiz güzellikleriyle buluşacak

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini yaz aylarında erguvanlarla süslenen Boğaziçi’nin eşsiz güzellikleriyle de buluşturacak. 4 Temmuz’dan itibaren hafta içi her gün gerçekleştirilecek Boğaziçi tekne turları ile Başakşehirliler, İstanbul’un Boğazı’nın tarihi ve turistik mekânlarını yakından görme fırsatı yakalayacak.

Kadınlara özel ‘konu komşu pikniği’

Başakşehir Belediyesi, Şamlar Tabiat Parkı’nın kapılarını ilçenin kadınlarına özel bir etkinlikle açacak. Yaz ayları boyunca salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek ‘konu komşu pikniğe’ etkinliği ile Başakşehirli kadınlar, ilçenin huzur köşesi olan parkta bir araya gelecek. Çocuklar için eğlenceli etkinlikler, kadınlar için yarışmalar ve gösterilerin yapılacağı pikniklerde, müzik dinletileri de yapılacak.

Başakşehirli çocuklar için şenlikler

Yaz aylarında bilgievleri ve spor parklarında çeşitli eğitim ve etkinlikler düzenleyen Başakşehir Belediyesi, çocukların yaz tatilini şenliklerle daha eğlenceli bir hale getirecek. Farklı mahallelerde her gün 13.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şenlikler, eğlenceli yarışmalar ve renkli gösterilerin yer alacağı etkinliklere sahne olacak.

“Başakşehirlileri etkinliklerde buluşmaya davet ediyorum”

Başakşehir Belediyesi olarak ilçe sakinlerinin keyifli ve güzel bir yaz geçirmesini sağlamak için özel etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Başkan Yasin Kartoğlu, “Sıcak yaz aylarında çeşitli etkinliklerle ilçe sakinlerinin bir araya gelmesini ve özlemini duyduğumuz mahalle kültürünü tekrar canlandırmayı hedefliyoruz. Şimdiden tüm Başakşehirlileri Yazlık Sinema Günleri, Konu Komşu Pikniği, Boğaz Gezileri ve çocuk şenliklerinde buluşmaya davet ediyorum” diye konuştu.