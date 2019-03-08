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Başakşehir’de Uygulamalı Girişimcilik Kursiyerleri sertifikalarını aldı

Başakşehir Belediyesi, İŞKUR-KOSGEB işbirliğiyle yürütülen Uygulamalı GirişimcilikEğitimleri’ni başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika töreni düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 20:47
Başakşehir’de Uygulamalı Girişimcilik Kursiyerleri sertifikalarını aldı

Başakşehir Belediyesi, İŞKUR-KOSGEB işbirliğiyle yürütülen Uygulamalı GirişimcilikEğitimleri’ni başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika töreni düzenlendi.



Başakşehir Belediyesi, İŞKUR ve KOSGEB işbirliğiyle gerçekleştirilen ’Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan girişimcilere Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda sertifika töreni düzenlendi. Törende 304 kadın ve 303 erkek kursiyere sertifikaları verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler KOSGEB desteklerine başvurabilecek. Sertifika törenine Kaymakam Kazım Tekin, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kursiyerler ve davetliler katıldı. Sertifika töreni Halk Müziği Topluluğu müzik dinletisi ile başladı. Programda kursiyerler arasından Gülşen Türkeli’nin açtığı giyim mağazasını ve kursun faydalarını anlattığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından kurs hocalarına plaketleri takdim edildi. Kursiyerler sertifikalarını protokolün elinden aldı.



“Kadınların ülke ekonomisi için çaba sarf etmesi takdire şayan”


Konuşmasına başlamadan önce salondakikadın kursiyerlerin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ”Burada özellikle kadınların seçilmeleri bizi sevindirdi. Bizi sevindiren ikinci nokta da sertifika için başvuran sayının yarısından çoğunun kadın olması bugün bize ayrı bir anlam katıyor. Bu durumda bugünün anlamı bizim için daha da artıyor. Kadınların ülke ekonomisi için katkıda bulunması ve bunun için çaba sarf etmesi onun için uğraşması gerçekten takdire şayan. Gerçekten bizlerin onur ve gururla tamamladığı güzel bir faaliyet. Tabi biz 2 senedir bu faaliyeti güzel bir şekilde icra etmeye çalışıyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 20:47
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