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Başakşehir’de tiyatro festivali adı altında rezalet! LGBT destekçisi alkolik öğretmenler, İmam Hatip talebeleriyle...

Başakşehir Belediyesi, sözde tiyatro festivali düzenledi. Festivalde öğrencileri eğiten tiyatro hocalarının bazılarının LGBT destekçisi ve içkici olması dikkat çekti. Aynı zamanda imam hatip talebesi kızların hemcinsleriyle değil, erkeklerle oynadıkları samimi roller tepki topladı.

19 Nisan 2019 Cuma 17:09

 yeniakit.com.tr  Başakşehir Tiyatro Akademisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik Oyunları kapsamında gerçekleştirilen Tiyatro Festivali, skandallara sahne oldu. 16 Nisan’da başlayan ve dün sona eren sözde festivalde, bazı tiyatro oyunlarını yöneten LGBT destekçisi ve alkolik öğretmenlerle, mütedeyyin öğrencilerin hemcinsleriyle rol almak yerine, karşı cinsle sahneye çıkmaları ve samimi görüntüleri büyük tepki çekti. Sosyal medya hesabından alkollü paylaşım yapan bir tiyatrocunun, Celalettin Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin rol aldığı oyunu yönetmesi de gözlerden kaçmadı. 

4 İmam Hatipten talebe katıldı

Tiyatro gösterilerine; Akif İnan Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi, Aliya İzzetbegoviç Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi, Celalettin Ökten Kız İmam Hatip Lisesi ve Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi talebeleri katıldı.

İmam Hatiplerin yanı sıra; Toki Kayaşehir Anadolu Lisesi, Bahçeşehir İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Hacı Fatmagül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Miktat Ağaoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Kız Lisesi), Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi, Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi, Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi, Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi, Özel İkitelli OSB MTAL ve Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kız Lisesi) öğrencileri de gösterile katıldı.

Oyunları yönetenler arasında skandal isimler

Öğrencilerin sergiledikleri oyunları yöneten tiyatro eğitimcileri arasında bazı isimler dikkatleri üzerlerine çekti. TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi öğrencilerinin oynadığı, “Bir Evlenme” isimli oyunu yöneten Hünkar Nihal Konar’ın sosyal medya hesabından yaptığı Gezi eylemlerini destekleyen paylaşımlar ve LGBTİ sapkınlığını destekleyen fotoğraflar gözlerden kaçmadı. Ayrıca Konar’ın yine kendi hesabından paylaştığı alkollü fotoğraflar da öğrencilerin kimlere emanet olduğunu bir kez daha sorgulattı.

Celalettin Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi talebelerinin oynadığı Şiirin Dünyası isimli tiyatro oyunun yöneten Pınar Ergün Baloğlu'nun da biralarla görüntü paylaştığı fark edildi.

Aynı zamanda TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi talebelerinin sergilediği, “Bizim Hikayemiz” isimli oyunu yöneten Kayhan Açıkgöz’ün de sosyal medya hesabından yaptığı alkollü paylaşımlar hayrete düşürdü.

Jüride LGBT destekçisi!

Sözde festivalde saheneleme jürisi olarak yer alan Onur Şirin’in de sosyal medya hesabı üzerinden LGBT’ye göz kırpan paylaşımlarda bulunduğu dikkatlerden kaçmadı.

Başörtülü kızlar, erkeklerle sarmaş dolaş!

Sahnelenen oyunların birçoğunda başörtülü kızların rol aldığı görüldü. Başörtülü talebelerin hemcinsleriyle sahne alması beklenirken, İslam’a muğayir olarak karşı cinsle –hem de sarmaş dolaş- rol aldıkları belirlendi. Bu skandalın bir de belediye eliyle yapılması ayrıca tepki topladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’ne tepki büyük

Başakşehir Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yavuz’un, göreve gelir gelmez Başakşehir Bilgievleri’nde Siyer derslerini kaldırdığı ve 15 Siyer öğretmeninin halen açıkça beklediği iddia ediliyor. Bunun üzerine LGBT destekçisi öğretmenlerin çoğunluğu mütedeyyin olan öğrencileri yönettiği bir sözde festival düzenlemesi de tepki çekiyor.

Mevlüt Uysal İBB’ye geçtikten sonra Başakşehir Belediye Başkanı olan Yasin Kartoğlu’nun bu tip organizasyonlara niçin destek verdiği merak konusu.

Necip Fazıl’ı da kullandılar

Festivalin tanıtıldığı kitapçığın son sayfasında, üstad Necip Fazıl Kısakürek’in bir sözü de yer aldı.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 17:16
  1. İstanbul
  2. Başakşehir Belediyesi
  3. Tiyatro festivali
  4. skandal

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