Başakşehir'de su saati hırsızlığı Bir binadan 10 su saati çalınması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir binadan 10 su saati çalınması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayaşehir Mahallesi'nde bir binadan 10 su saatinin çalınmasına ilişkin başlattığı çalışma kapsamında güvenlik kamera görüntülerinden olaya karışan bir şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, 25 Ocak'ta Fenertepe Mahallesi'nde şüpheli O.A'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Güvenlik kamera görüntülerinde 2 şüphelinin apartman binasına girdikleri, çaldıkları su saatlerinin bulunduğu çuvalı sırtlarında taşıyarak binadan çıktıkları görülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.