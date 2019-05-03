Başakşehir’de Ramazan ruhu tüm ilçeyi kuşatacak

Başakşehir, on bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi atmosferini doyasıya yaşayacak. Başakşehir Belediyesinin Kayaşehir ve Bahçeşehir’de düzenleyeceği sahne programları ve çocuk etkinlikleriyle Ramazan’ın ruhu tüm ilçeyi kuşatacak.

Mübarek Ramazan ayının sevinci, bereketi ve manevi atmosferi, Başakşehir’de doyasıya yaşanacak. Başakşehir Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da on bir ayın sultanı Ramazan’ın maneviyatına uygun program ve etkinlikler düzenleyecek. Ramazan’ın manevi atmosferini en güzel şekilde yansıtacak sahne programları ve çocuk etkinlikleri ile Ramazan’ın ruhu ilçenin dört bir yanında 7’den 70’e herkesi kuşatacak.

Başakşehir Belediyesi, Kayaşeşir’deki Başakşehir Kent Meydanı ve Bahçeşehir’deki Hayat Park’ta kurulacak stant ve sahnelerle manevi ayın atmosferini yansıtacak. Bilgievleri ve Müzik Akademisi öğrencileri, Ramazan ayı boyunca hünerlerini sergileyecek.

Çocuklar için özel etkinlikler

Başakşehir Belediyesi, çocuklar için yine birbirinden renkli ve neşeli etkinlikler düzenleyecek. Çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanmış alanlarda kukla gösterilerinden gölge oyunlarına, Hacivat-Karagöz’den jonklör gösterilerine kadar birbirinden eğlenceli programlarla Ramazan’ın sevincini birlikte paylaşacaklar. Bu etkinliklerin yanı sıra Ahmet Özhan, Sami Özer, Mustafa Cihat, Ender Doğan, Fatih Koca ve Mustafa Demirci konserlerde Başakşehirlilerle bir araya gelecek.

Ramazan sevincine ünlü radyocular da katılacak

Kur’an-ı Kerim tilaveti, sohbetler ve ney dinletileri ile Ramazan’ın manevi atmosferinin tüm ilçeye yayılması sağlanacak. Başakşehir’de Ramazan sevincine bu yıl ilk kez Türkiye’nin ünlü radyocuları da eşlik edecek. Afrikalı Ali, Hopdedik Ayhan, Gönül Dostu Şener gibi ünlü radyo programcıları, Başakşehir Kent Meydanı ve Bahşeçehir’deki Hayat Park’ta Başakşehirlilerle Ramazan sohbetleri yapacak.

Ramazan’ın rahmet ve bereket ayı olduğunu vurgulayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Her yaştan insanımıza yönelik program ve etkinliklerimiz ile Ramazan’ın manevi atmosferini yaşamaya ve yaşatmaya çalışacağız. Sahne programları, çocuk etkinliklerinin yanı sıra konserler ve sohbetlerle hemşehrilerimizi bir araya getireceğiz. Tüm Başakşehirlileri etkinliklerimize bekliyorum” dedi.

İhtiyaç sahiplerine iftar ve sahurluklar Belediyeden

Başakşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin iftar ve sahur yemeklerini bu Ramazan ayında da evlerine kadar götürecek. 2012 yılından beri devam eden uygulama kapsamında ihtiyaç sahiplerinin sofrasına her gün korunaklı kaplarda dört çeşit yemek ve tatlıdan oluşan menü ulaştırılacak.