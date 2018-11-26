Başakşehir'de kuyumcu kuryesi soygunu

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir kuyumcu dükkanına altın bırakmak için gelen kuryenin aracından yaklaşık 4,5 kilogram altın çalan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının çevresinde bekleyen bir şüpheli, kuyumcuya altın bırakmak için gelen kuryenin aracından yaklaşık 4,5 kilogram altın çaldı.

Kuryenin, kendisini bekleyen araçla olay yerinden kaçan şüphelinin peşinden tabancayla ateş açtığı öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan olayda, şüphelinin aracın bagajından çantayı alıp kaçma ve kuryenin şüphelinin peşinden ateş etme anları görülüyor.