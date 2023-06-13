Başakşehir'de kentsel yenileme projeleriyle yaşam kalitesi yükseliyor

Kentsel yenileme projeleriyle modern, konforlu ve depreme dayanıklı konutlar üretmeye devam eden Başakşehir Belediyesi, modern şehirciliğin model ilçesinde bir konut projesini daha hayata geçirdi. Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki kentsel yenileme sürecini de başlatan Yuvam Başakşehir Evleri’nin temeli törenle atıldı. 426 daire ve 24 ticari ünitenin inşa edileceği konut projesinin temelini atan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kentsel yenileme ve konut projeleriyle ilçedeki güvenli yapı stokunu her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Ziya Gökalp Mahallesi’nde 20 yıllık sorun çözüldü

Başakşehir’in dört bir yanında kentsel yenileme çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Kartoğlu, “Yuvam Başakşehir Evleri ile Ziya Gökalp Mahallemizde kentsel yenileme sürecini başlatıyoruz. Komşularımızın 20 yılı aşan süredir konut sorununu çözüme kavuşturma adına ilk adımı attık. Deprem ve doğal afet riskini en aza indirmek için ince eleyip sık dokuyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Kentsel yenileme çalışmalarımızla depreme karşı güvenli konut sayımızı sürekli artıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Hedef, riskli bina oranı 2 yılda yüzde 8’e indirmek”

Başakşehir’deki her 100 konuttan 87’sinin depreme karşı güvenli olduğunun altını çizen Başkan Kartoğlu, “2009 yılında, riskli bina stokumuz yüzde 50’ydi. Riskli bina stoku oranımızı yüzde 50’lerden yüzde 13’e kadar düşürdük. 2 yıl içinde bu oranı yüzde 8’e düşürmeyi hedefliyoruz. En büyük hayalimiz Başakşehir’de riskli binaların tamamının yenilenmesi ve tüm komşularımın evlerinde güvenle yaşamasıdır.” dedi.

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“Hiçbir şey canımızdan kıymetli değil”

İlçe genelindeki riskli ve rezerv yapı alanlarına ilişkin çalışmaların da devam ettiğini belirten Başkan Kartoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ziya Gökalp Mahallemizde iki, Şahintepe Mahallemizde altı, Güvercintepe Mahallemizde bir olmak üzere, toplam 9 kentsel yenileme projesiyle ilgili görüşmelerimizi tamamladık. Bu projelerimizde de inşaat çalışmalarımıza en kısa zamanda başlamayı hedefliyoruz. Bu sürece tüm komşularımızın dâhil olmasını rica ediyorum. Riskli binalarımızı hızlıca yenilememiz lazım çünkü hiçbir şey canımızdan kıymetli değil.”

“Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edeceğiz”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, konuşmasında projeyle ilgili ayrıntılara da değindi. Yuvam Başakşehir Evleri’nin 60 bin metrekare alanda yükseleceği ifade eden Başkan Kartoğlu, “Projemizi depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edeceğiz. Ayrıca yeşil alanları, kapalı ve açık otoparklarının yanı sıra ticari alanlarıyla sakinlerine sadece bir evin değil, prestijli bir yaşamın da anahtarını sunacağız.” ifadelerini kullandı.

6 blokta 426 konut üretilecek

Yuvam Başakşehir Evleri, kentsel yenileme ve sosyal konut projeleriyle ilçedeki güvenli yapı stokunu sürekli artıran Başakşehir Belediyesi garantörlüğünde, Akar Grup tarafından inşa edilecek. Proje kapsamında, 275 adet 2+1 ve 151 adet 3+1 olmak üzere, 426 konut üretilecek. 6 bloktan oluşacak projede 24 ticari ünite de bulunacak.