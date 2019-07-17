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Başakşehir’de imalathanede yangın

Başakşehir’de bir imalathanenin deposunda yangın çıktı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:21
Başakşehir’de imalathanede yangın

Başakşehir’de bir imalathanenin deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ölen ya da yaralanan olmadı.


Olay, Başakşehir İkitelli Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir imalathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,imalathanenin depo bölümünde bilinmeyene bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:21
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