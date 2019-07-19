0553 313 94 23

Başakşehir’de hurdalık yangını havadan görüntülendi

Başakşehir’de bulunan bir hurda ve kağıt deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:26
Başakşehir’de hurdalık yangını havadan görüntülendi

Başakşehir’de bulunan bir hurda ve kağıt deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Geniş bir alana yayılmış durumda bulunan hurda ve kağıt parçalarında çıkan yangın depoda bulunan diğer alanlara da sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın havadan da görüntülendi.


Yangın sabah saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Abdurrahman Paşa caddesi üzerinde bulunan bir kağıt ve hurda deposunda çıktı. Yangını gören çalışanlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangın depoda bulunan diğer alanlara da sıçradı. Malzemelerin kağıt ve hurda araçlar olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi.


Hurdalıkta çıkan yangın havadan da görüntülendi. Görüntüler de depo da bulunan bir çok nokta da yangının devam ettiği ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları görülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köy içme suyu kaynağında bakım onarım çalışması
    1. Köy içme suyu kaynağında bakım onarım..
    2. Gezginler, Bali’yi THY kalitesiyle..
    3. Balkonuna yuva yapan güvercinleri..
    4. Suriye konulu 13. Garantörler..
    5. Başkentte uyuşturucu operasyonu
    6. MHP'li Büyükataman'dan Yunanistan'a..
    7. Bu ilçede park ve tesisler 'güneşle'..
    8. Araç sahiplerine güzel haber! Benzin..
    9. Yeni Malatyaspor’da idari menajerliğe..
    10. Başkan Akın Turgululu esnafla buluştu
    11. Maltepe Belediyesinden üniversite..
    12. Göz torbası deyip geçmeyin
    13. Aksaray Valiliği’nden dolandırıcılık..
    14. Jandarma ve polisten ortak uyuşturucu..
    15. Varlık barışında bir fırsat daha
    16. Türkiye Finans, Iğdır şubesini açtı
    17. Başkan Altay, Yaz Spor Okulu..
    18. Aksaray’da tarım şurası ortak akıl..
    19. Yıldız Melek Aksoylu: Vücutta biriken..
    20. Hayvan dostları Pamukkale’deki ’Pati..
    21. (Özel) Selin vurduğu köy hayalet..
    22. Aydın’dan ilk hac kafilesi uğurlandı
    23. Lüks araçlar kavşakta çarpıştı: 3..
    24. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    25. 4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde..
    26. Başkan Soyer, 100 günü geride bıraktı
    27. UMİKK 2019 yılı 3’üncü olağan..
    28. Mardin’in kadın sahafı,..
    29. GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında..
    30. İYİ Parti, Kırşehir Gençlik Kollarında..
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?