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Başakşehir'de hafriyat kamyonu faciası! Bilanço ağır

Başakşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu araçlara çarptıktan sonra yol kenarındaki bulunan bir işyerine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada kamyonun girdiği işyerinin önünde oturan bir kişi ağır yaralandı.

07 Ağustos 2018 Salı 11:46
Başakşehir'de hafriyat kamyonu faciası! Bilanço ağır

Başakşehir'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu dehşet saçtı. 4 otomobili ezen hafriyat kamyonu, iş yerinin önünde oturan esnafı da ezdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Şahintepe Mahallesi eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı süratli hafriyat kamyonu sürücüsü, önüne çıkan minibüse çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan kamyon, önce yol kenarındaki 4 araca, ardından da bir iş yerinin duvarına çarptı. Bu sırada iş yerinin önünde oturan Sadrettin Can isimli esnaf, yaralandı. Yaralı Can, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan hafriyat kamyonunun plakasının olmadığı ve kaçak şekilde hafriyat taşıdığı iddia edildi.
Şahintepe'de yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde esnafların dükkanın önünde sohbet etmesi, bir süre sonra kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun esnafların arasına dalması ve esnafların kaçması yer alıyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 11:46
  1. İstanbul trafiği
  2. Başakşehir
  3. trafik kazası
  4. hafriyat kamyonu
  5. dehşet anları

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