Başakşehir’de gaziler ve şehit yakınları ilk iftarda bir araya geldi

Başakşehir’de ilk iftarda şehit aileleri ve gaziler aynı sofrada buluşarak, birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı. İftarda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’de Ramazan ayı bereket ayı, bu ayın bereketini hep birlikte yaşayalım” dedi.

Başakşehir’de gaziler ve şehit yakınları, bir restoranda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Ramazan’ın ilk iftarına gaziler ve şehit yakınlarının yanı sıra Başakşehir İlçe Kaymakamı Yasin Tekin, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz da katıldı. İftar yemeğinden önce şehitler için Kur’an-ı Kerim okunurken, ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

“Ramazan ayı bereket ayı, bu ayın bereketini hep birlikte yaşayalım”

Gaziler ve şehit yakınlarının bir araya geldiği iftar yemeğinde konuşan Başkan Kartoğlu, “Ramazan ayına kavuştuk. Bizi bu muhteşem Ramazan ayına kavuşturduğu, bu güzel nimetleri bize bahşettiği için Rabbimize hamdediyor, tüm Müslümanların Ramazan ayını kutluyorum. Ramazan, Başakşehir’de çok güzel başladı. Bugün çok anlamlı bir gün, gazilerimiz ve şehit ailelerimizle birlikte ilk iftarımızı yapacağız. Onların coşkusunu ve heyecanını Ramazan’ı birlikte karşılayarak yaşamış olacağız. Bugüne kadar vatanı, bayrağı için şehit olmuş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm gazilerimize de şükranlar sunuyor, şifalar diliyorum. Ramazan Başakşehir’de güzel başladı. Hem ihtiyacı olan ailelere sıcak yemekler ulaştırıldı hem de birebir saha faaliyetleri ve Ramazan organizasyonlarıyla hızlı bir başlangıç yaptık. Bu sene Kent Meydanı ve Hayat Park olmak üzere iki bölgemizde Ramazan faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Tüm komşularımızı bu mekanlarımıza davet ediyoruz. Ramazan heyecanını bu mekanlarda halkımızla bütünleşerek hep birlikte yaşayalım. Ramazan ayı bereket ayı, bu ayın bereketini hep birlikte yaşayalım. Tüm Müslümanların Ramazan ayını kutluyor, aynı heyecanı Ramazan Bayramı’nda da yaşamayı ve birlikte olabilmeyi Allah’tan diliyorum” dedi.

“Çok güzel bir organizasyon”

İftar yemeğine katılan Kıbrıs gazisi Ali Sarıkaya, “Çok güzel bir organizasyon. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de şifa diliyorum. Ben de Kıbrıs gazisiyim” dedi.

“Ramazan’ın şenliği hep birlikte olmaktır”

15 Temmuz gazisi İbrahim Karagöz ise, “Kaymakamımıza ve belediye başkanımıza böylesine güzel ve sıcak ve güzel bir ortamda bizleri buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum. Ramazan’ın bu güzel ilk gününde hep beraber iftar açıyoruz. Ramazan’ın şenliği de budur zaten, hep birlikte, beraber olmak” dedi.

Gaziler ve şehit yakınlarının bir araya geldiği iftar yemeği edilen duanın ardından sona erdi.