Başakşehir’deEnkoop sanayi sitesi içerisindeki 6 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Kozmetik deposu olarak kullanıldığı öğrenilen iş merkezindeki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Başakşehir’deEnkoop sanayi sitesi içerisindeki 6 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı.23 Temmuz 2019 Salı 14:07
Başakşehir’deEnkoop sanayi sitesi içerisindeki 6 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Kozmetik deposu olarak kullanıldığı öğrenilen iş merkezindeki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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