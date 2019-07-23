Başakşehir’deEnkoop sanayi sitesi içerisindeki 6 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Kozmetik deposu olarak kullanıldığı öğrenilen iş merkezindeki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Başakşehir’deEnkoop sanayi sitesi içerisindeki 6 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı.

Başakşehir’deEnkoop sanayi sitesi içerisindeki 6 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Kozmetik deposu olarak kullanıldığı öğrenilen iş merkezindeki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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