Başakşehir’de dehşet anları kamerada Başkaşehir’de bir otomobil sürücüsü, çarptığı kadın ile birlikte sitenin bahçesine uçtu.

Başkaşehir’de bir otomobil sürücüsü, çarptığı kadın ile birlikte sitenin bahçesine uçtu. Dehşet anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Kayaşehir Mahallesi’nde yaşandı. Fren yerine gazan basan sürücü, yok kenarında ilerleyen kadına çarptı. Kadını da arabanın önüne alan otomobil, bir sitenin bahçesine uçtu. Kazada otomobilin çarptığı kadının yaralandığı öğrenildi. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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