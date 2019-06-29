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Başakşehir’de çevreye duyarlı sivrisinek mücadelesi

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için yürüttüğü sivrisineklerle mücadele çalışmalarında ‘biyolojik larva ilacı’ kullanarak hem çevreye hem de ekosisteme zarar vermiyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:41
Başakşehir’de çevreye duyarlı sivrisinek mücadelesi

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için yürüttüğü sivrisineklerle mücadele çalışmalarında ‘biyolojik larva ilacı’ kullanarak hem çevreye hem de ekosisteme zarar vermiyor.


Başakşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla sivrisineklerle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Başakşehir Sazlıdere’den Bahçeşehir Boğazköy Eşkinoz Deresi’ne kadar tüm dere, bataklık ve süs havuzlarında ilaçlama faaliyetinde bulunan ekipler, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için tüm önlemleri alıyor.



“Çalışmalar yaz boyu sürecek”


Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Veteriner Ataner Bozkurtlar, yaz aylarında sivrisinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Belediye bünyesinde faaliyet yürüten ekipler tarafından sivrisinek, haşere ve larva ile mücadele çalışmasının devam ettiğini belirten Bozkurtlar, “Nisan ayında başlayan ilaçlama çalışmaları yaz ayları boyunca artarak devam edecek. Yaz mevsiminde vatandaşlarımızın sivrisinek konusunda sıkıntı çekmemesi için ilaçlamalarımızı larva döneminde başlayarak devam ettiriyoruz" diye konuştu.



Gündüz lavra, gece uçkun ilaçlaması


Çalışmalara öncelikle sivrisineklerin üreyebilecekleri yerlerden başladıklarını ifade eden Bozkurtlar, "Larva alanlarını haftada bir ilaçlayarak üremeleri engelliyoruz. Her mahallemizde bir ekibimiz ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gündüz saatlerinde larva ilaçlaması yapan ekiplerimiz, geceleri de uçkun ilaçlaması gerçekleştiriyor" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:41
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