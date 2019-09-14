Başakşehir Sivasspor canlı maç takip
Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. İşte, Başakşehir Sivasspor canlı maç takip...14 Eylül 2019 Cumartesi 17:00
Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. İşte, Başakşehir Sivasspor canlı maç takip...
Canlı maç skoru: 0-0
Medipol Başakşehir ilk 11'i
Mert Günok
G. Clichy
Epureanu
Škrtel
Júnior Caiçara
Mehmet Topal
E. Višća
Mahmut Tekdemir
Robinho
D. Aleksić
E. Crivelli
Sivasspor ilk 11'İ
M. Samassa
Uğur Çiftçi
A. Appindangoye
Marcelo Goiano
Caner Osmanpaşa
I. Cofie
Mert Hakan Yandaş
Erdoğan Yeşilyurt
Hakan Arslan
Emre Kılınç
M. Yatabaré
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