Başakşehir Sivasspor canlı maç takip Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. İşte, Başakşehir Sivasspor canlı maç takip...

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. İşte, Başakşehir Sivasspor canlı maç takip... Canlı maç skoru: 0-0 Medipol Başakşehir ilk 11'i Mert Günok G. Clichy Epureanu Škrtel Júnior Caiçara Mehmet Topal E. Višća Mahmut Tekdemir Robinho D. Aleksić E. Crivelli Sivasspor ilk 11'İ M. Samassa Uğur Çiftçi A. Appindangoye Marcelo Goiano Caner Osmanpaşa I. Cofie Mert Hakan Yandaş Erdoğan Yeşilyurt Hakan Arslan Emre Kılınç M. Yatabaré

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