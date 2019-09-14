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Başakşehir Sivasspor canlı maç takip

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. İşte, Başakşehir Sivasspor canlı maç takip...

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:00
Başakşehir Sivasspor canlı maç takip

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. İşte, Başakşehir Sivasspor canlı maç takip...

Canlı maç skoru: 0-0

Medipol Başakşehir ilk 11'i           

Mert Günok

G. Clichy

Epureanu

Škrtel

Júnior Caiçara

Mehmet Topal

E. Višća

Mahmut Tekdemir

Robinho

D. Aleksić

E. Crivelli

Sivasspor ilk 11'İ

M. Samassa

Uğur Çiftçi

A. Appindangoye

Marcelo Goiano

Caner Osmanpaşa

I. Cofie

Mert Hakan Yandaş

Erdoğan Yeşilyurt

Hakan Arslan

Emre Kılınç

M. Yatabaré

 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:00
  1. Başakşehir Sivasspor canlı maç takip
  2. Sivasspor
  3. Başakşehir
  4. Süper Lig

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