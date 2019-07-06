Başakşehir Şehir Hastanesi'nde sona doğru

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyet, inşaatı devam eden Başakşehir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yapımında son 1 yıla girildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, sağlık tesisinin farklı branşlarda 8 hastaneyi bünyesinde barındırdığını belirterek, "Başakşehir Şehir Hastanesi, sahip olacağı tüm imkanlarla İstanbul'u sağlık alanında bir numara yapacak." ifadelerini kullandı.

- "Hastane ihtiyaç duyulan nitelikli yatak sayısını da karşılayacak"

İnceöz, İstanbul'un göç alan, nüfusu her geçen gün artan bir metropol olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul'un nitelikli yatak sayısının artırılması gerekliliği gözardı edilemezdi. Bu noktada Başakşehir Şehir Hastanesi, sağlık hizmeti alanında sadece yeni bir vizyon kazandırmayacak, ihtiyaç duyulan nitelikli yatak sayısını da karşılayacak." değerlendirmesinde bulundu.



Hastanede inşaat, medikal ekipman ve medikal hizmetlerde en son teknolojinin kullanılacağını aktaran İnceöz, şunları kaydetti:



"En küçük aile sağlığı merkezinden, şehir hastanelerine kadar uluslararası standartlarda sağlık tesislerinin yapımı ve yenilenmesi konusunda yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız. İster 50 yataklı hastane olsun, ister şehir hastanesi olsun tüm sağlık tesislerimizi yüksek standart ve teknolojiyle donatıyoruz. Polikliniklerden, ameliyathanelere, yoğun bakım ünitelerinden, hasta odalarına, sosyal donatı alanlarına kadar hem hastalara hem de refakatçilere hastanede bulundukları süre içinde konforu en üst seviyeye çıkaran imkanlar sunuyoruz."

- 8 hastane bir arada

Başakşehir Şehir Hastanesi, tamamlandığı zaman bünyesinde 8 farklı hastaneyle hizmet verecek. Toplam 2 bin 682 yatak sayısı, branş hastanelerine göre farklı dağılıma sahip olacak.

Tam kapasiteyle hizmete girdiğinde, genel hastane 445, kadın doğum hastanesi 359, çocuk hastanesi 521, onkoloji hastanesi 367, kalp damar hastalıkları hastanesi 327, ortopedi-nöroloji hastanesi 311, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi 200, psikiyatri hastanesi 128 yatak ile hizmet verecek.