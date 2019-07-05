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Başakşehir Şehir Hastanesi, İstanbul’u "sağlığın başkenti" yapacak

Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu: - “Dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak Başakşehir Şehir Hastanesi, güvenli ve ileri teknolojiye sahip sağlık hizmetlerini herkesle buluşturmaya hazırlanıyor. 2020 yılında inşaatının tamamlanmasıyla bu hastane İstanbul’un, bölgenin sağlık başkenti haline gelmesinde çok önemli rol oynayacak” - Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz: - “Sürekli göç alan ve artan nüfusa sahip İstanbul’un yatak kapasitesinin artırılması gerektiği göz ardı edilemezdi. Bu şehir hastanesi sadece yeni bir vizyon kazandırmayacak, ihtiyaç duyulan kaliteli yatak ihtiyacını da karşılayacaktır” - İstanbul PPP Sağlık Yatırım AŞ Üst Yöneticisi Burak Akvardar: - “İkitelli Başakşehir Şehir Hastanesi kendine özgü, son Japon teknolojisiyle donatılmış bir hastane olacaktır. Hastane, dünyanın sismik izolatörlü en büyük binası olacak. Böylece, büyük depremler sırasında bile normal operasyonlarına devam edebilecek”

05 Temmuz 2019 Cuma 14:41
Başakşehir Şehir Hastanesi, İstanbul’u "sağlığın başkenti" yapacak

İSTANBUL (AA) - Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu, dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak Başakşehir Şehir Hastanesinin güvenli ve ileri teknolojiye sahip sağlık hizmetlerini herkesle buluşturmaya hazırlandığını ifade ederek, “2020 yılında inşaatının tamamlanmasıyla bu hastane İstanbul’un, bölgenin sağlık başkenti haline gelmesinde çok önemli rol oynayacak.” dedi

Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında inşaatı devam eden Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışına bir yıl kala yapılan bilgilendirme toplantısı, İstanbul PPP Sağlık Yatırım AŞ ev sahipliğinde düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Yanıkömeroğlu, Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Programı kapsamında, Japon yatırım firması Sojitz ile projenin büyük kısmını tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yanıkömeroğlu, dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak Başakşehir Şehir Hastanesi ile güvenli ve ileri teknolojiye sahip sağlık hizmetlerini herkesle buluşturmaya hazırlandıklarını dile getirerek, 2020 yılında inşaatın tamamlanmasıyla hastanenin İstanbul’un bölgenin sağlık başkenti haline gelmesinde çok önemli rol oynayacağını aktardı.

Türkiye’de sağlık sektörü, medikal inşaat ve sağlık işletmelerinden elde edilen tecrübeyi yurt dışına da taşıyacaklarını dile getiren Yanıkömeroğlu, “Rönesans olarak Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile yaptığımız anlaşma kapsamında, Rusya’nın farklı bölgelerinde, üniversite bünyelerinde kurulacak 15 adet eğitim ve araştırma hastanelerini kapsayan ortak bir projeyi hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz de Başakşehir Şehir Hastanesinin Türkiye'ye sağlık alanında yeni bir vizyon katacağına işaret ederek, şu ifadelerde bulundu:

“Hastanemizin temelini atarken yaşadığımız heyecan bugün daha da arttı. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi zirveye çıkaracak olan bir şehir hastanesini daha tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu şehir hastanemiz farklı branşlarda 8 hastaneyi bünyesinde barındıracak. Sahip olacağı tüm imkanlarla İstanbul’u sağlık alanında bir numara yapacak. Sürekli göç alan ve artan nüfusa sahip İstanbul’un yatak kapasitesinin artırılması gerektiği göz ardı edilemezdi. Bu şehir hastanesi sadece yeni bir vizyon kazandırmayacak, ihtiyaç duyulan kaliteli yatak ihtiyacını da karşılayacaktır.”

- "Hastane, deprem esnasında bile normal operasyonlarına devam edebilecek"

İstanbul PPP Sağlık Yatırım AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Burak Akvardar ise inşaat çalışmalarının başlamasından bu yana 2 yıl kadar zaman geçtiğini anımsatarak, bütün ekiplerin bu önemli projede çok yoğun çalıştığını ve inşaat sürecinde ciddi aşamalar kaydettiklerini ifade etti.

Akvardar, bu gelişmelerin sonucu olarak hastanenin gelecek yılın haziran ayında biteceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Şu aşamaya kadar kat edilen yol sizlerin katkısı olmadan mümkün olmazdı. Türk ve Japon hükümetlerinin katkılarıyla gerçekleştirilen bu proje iki ülke ortaklığının bir nişanesi. İkitelli Başakşehir Şehir Hastanesi kendine özgü, son Japon teknolojisiyle donatılmış bir hastane olacaktır. Hastane, dünyanın sismik izolatörlü en büyük binası olacak. Böylece, büyük depremler sırasında bile normal operasyonlarına devam edebilecek.

Sadece İstanbullulara değil, farklı şehirlerden ve farklı ülkelerden ziyaretçiye açık olacak. Dünyadaki en büyük hastanelerden olan bu hastanede günlük 68 bin ziyaretçiye hizmet edeceği düşünülüyor. Doktor, hemşire, yönetici ve diğer hizmetleri sağlayan çalışanlarla 9 binden fazla çalışanı olan bir hastane olacak. Hastane faaliyete geçtiği zaman İstanbul’u sağlık başkenti, merkezi ve sağlık turizminin merkezi haline dönüştürecektir.”

- "Sadece kendi toplumumuza değil, yabancılara sağlık alanında en iyi hizmeti sunacağız"


İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da İstanbul’un iki kıtanın birleştiği kadim şehir olduğunu ve 2023 yılında sağlık alanında İstanbul’u dünyanın başkenti yapmayı planladıklarını söyledi.

Memişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bunun en önemli mihenk taşlarından birinin önündeyiz. Hem Japon dostlarımıza hem de Rönesans ekibine çok teşekkür ediyorum. Rönesans, şehir hastanelerinin yapımında çok büyük tecrübe edinmiş bir paydaşımız. İl sağlık müdürü olarak, bu binanın, hizmetin bir an önce hizmete başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bu hastanede tıbbi olarak yapılmayacak hiçbir işlem olmayacak.

Herhangi bir hasta buraya geldiğinde her türlü hastalığının tedavisini bulabileceği bir hastane olacak. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini verecek bir alan olarak burayı hayal ediyoruz. Türkiye, sadece kendi toplumuna değil, göçmenlere, Avrupalılara, yabancılara sağlık alanında en iyi hizmeti sunabilecek, insan gücü, yeteneği olan, altyapısı olan bir ülkedir. Sadece fiziki yapısıyla değil, hizmetleriyle de en kaliteliyi sunan bir yapı oluşturacağız.”

- Başakşehir Şehir Hastanesi, yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı bir tesis haline gelecek

Bu arada toplantıda verilen bilgilere göre, Rönesans Sağlık Yatırım’ın Japonya’nın en büyük yatırım ve ticaret şirketlerinden Sojitz ortaklığı ile 33 ay gibi bir sürede yatırımı tamamlayacağı Başakşehir Şehir Hastanesi’nin inşaatının tamamlanmasına sadece 1 yıl kaldı.

Kamu özel iş birliği modeliyle yapılan, aralarında Japon Devlet Bankası (JBIC) ve kredi verenlere sigorta sağlayan Japon devlet kuruluşu NEXI’nin de bulunduğu 9 farklı global finans kuruluşunun desteklediği hastane, 2020 yılında tamamlandığında dünyanın sayılı sağlık kampüsleri arasında yerini alacak.

Başakşehir Şehir Hastanesi, 2 bin 682 yatak kapasitesiyle günde 32 bin 700 hastaya hizmet vermeye hazırlanıyor. 1 milyon metrekarenin üzerinde alanıyla, sadece İstanbul’un değil, tüm bölgenin sağlık ihtiyaçlarına çözüm olmayı hedefliyor. Hastanenin en önemli özellikleri arasında ise, deprem riski altında bulunan İstanbul’un ihtiyaçlarına göre inşa edilmiş olması geliyor.

Sadece inşaat sürecinde ayda yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlayan hastane ayrıca, bölgedeki nitelikli istihdama da katkı sağlayacak. 4 bin 300 medikal personeli, 4 bin 50 hizmet personeli ve 810 yönetim personelini bünyesinde barındırmaya hazırlanan Başakşehir Şehir Hastanesi, yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı bir tesis haline gelecek.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:41
  1. Başakşehir Şehir Hastanesi
  2. İstanbul PPP Yatırım AŞ
  3. Japon Sojitz
  4. Rönesans Sağlık Yatırım

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