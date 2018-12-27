THY- Euroleague
0553 313 94 23

Başakşehir Robinho'yu açıkladı

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Sivasspor'un yıldız oyuncusu Robinho ile anlaştığını açıkladı.

27 Aralık 2018 Perşembe 20:38
Başakşehir Robinho'yu açıkladı

Medipol Başakşehir, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Medipol Başakşehir, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)’nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun.""

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 20:38
  1. Sivas
  2. Robinho
  3. Medipol Başakşehir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHH'dan Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü yaralılarına destek
    1. İHH'dan Gazze'deki Büyük Dönüş..
    2. Kiliseye saldırı! Çok sayıda yaralı var
    3. Biyolojik silah mı? Korkutan uyarı:..
    4. Ankara 1937 Galatasaraylılar..
    5. Yazıcıoğlu'nu hedef alan o kişi..
    6. KKTC'de olumsuz hava koşulları
    7. Başakşehir Robinho'yu açıkladı
    8. Erzurumspor'da Osman Şahin Yeni..
    9. "ABD Sonrası Suriye" Paneli
    10. Robinho, Medipol Başakşehir'de
    11. 31 Aralık Pazartesi günü resmi tatil..
    12. Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı
    13. Yunanistan skandal karar!
    14. Savunma Sanayi Toplantısı sona erdi
    15. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    16. Kırıkkale'de otomobil kundaklandı
    17. Savunma Sanayii İcra Komitesi, TSK ve..
    18. Savunma Sanayi İcra Komitesi..
    19. Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı
    20. BM'den Bangladeş'e "barışçıl,..
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!