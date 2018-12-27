Başakşehir Robinho'yu açıkladı

Medipol Başakşehir, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Medipol Başakşehir, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)’nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun.""