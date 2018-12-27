Başakşehir Robinho'yu açıkladı
Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Sivasspor'un yıldız oyuncusu Robinho ile anlaştığını açıkladı.27 Aralık 2018 Perşembe 20:38
Medipol Başakşehir, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Medipol Başakşehir, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)’nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun.""
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