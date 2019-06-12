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Başakşehir Müzik Akademisi'nin yıl sonu konseri yapıldı

Toplam 90 öğrenciden oluşan orkestranın yıl sonu konseri, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi- Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi Orkestrası Şefi Muhammed Yıldırır:- "Buraya her gelen çocuğu bir müzisyen olarak yetiştirme amacında değiliz. Herkes müzik öğrensin, konservatuvarlı olsun derdinde değiliz. Bizim en büyük misyonumuz ve vizyonumuz, günümüz gençlerini kötü ortamlardan çıkararak, bu tür sosyal ortamlarda kendi vizyonlarını ortaya koymalarıdır"

12 Haziran 2019 Çarşamba 22:54
Başakşehir Müzik Akademisi'nin yıl sonu konseri yapıldı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi Orkestrası'nın yıl sonu konseri, Başakşehir Emin Saraç (BES) Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplam 90 öğrenciden oluşan orkestranın şefliğini Guinnes rekorlar kitabına "Dünyanın en hızlı keman virtüözü” olarak giren ve geçen yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından "En başarılı müzisyen” ödülüne layık görülen Muhammed Yıldırır üstleniyor.

Konser öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan, aynı zamanda Başakşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni ve Müzik Akademisi Genel Koordinatörü Yıldırır, akademi olarak Türk kültürünü ve müziğini gençlerle yeniden hayata geçirerek, dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Yıldırır, Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi'nin diğer akademilere göre farklı olduğuna işaret ederek, "Türkiye'deki en iyi öğretmenlerden tarafından eğitim veriliyor. Konservatuvar standardında sınıflar, gitar ve keman bölümü, şan, solfej, sanat tarihi ve caz bölümü var. Ayrıca birçok virtüöz buraya gelip workshoplar gerçekleştiriyor ve çocukların vizyonlarını geliştiriyoruz." dedi.


- "İlkokuldan başlayan birisi üniversite dönemine kadar eğitim alabiliyor"

Akademi bünyesinde ilkokuldan üniversiteye kadar her yaş grubundan öğrenciye enstrüman ve müzik teorisi eğitimi verdiklerini aktaran Yıldırır, şöyle devam etti:

"Şu anda yaklaşık bin 300 öğrencimiz var. Bir o kadar da bekleyen öğrencimiz var. Çünkü belli bir kontenjan içinde eğitim vermeye çalışıyoruz. Sınıfları kalabalık yapmamayı planlıyoruz. Sınıflarımızda bire bir eğitimler verdiğimiz için yaklaşık kayıtlarla beraber 3 bine yakın öğrencimiz var. Normalde herhangi bir bölümde eğitimlerimiz de 3 yıl sürüyor. Fakat ilkokuldan başlayan birisi üniversite dönemine kadar burada eğitim alabiliyor. Aslında bu akademiyi özel bir konservatuvar olarak düşünebiliriz."

Yıldırır, akademide eğitimin belediyenin destekleriyle ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini de dile getirerek, "Buraya her gelen çocuğu bir müzisyen olarak yetiştirme amacında değiliz. Herkes müzik öğrensin, konservatuvarlı olsun derdinde değiliz. Bizim en büyük misyonumuz ve vizyonumuz, günümüz gençlerini kötü ortamlardan çıkararak, bu tür sosyal ortamlarda kendi vizyonlarını ortaya koymalarıdır." ifadelerini kullandı.

Bünyesinde keman, çello, gitar, elektrik gitar, bas gitar, bağlama, ney, perküsyon, kanun, tanbur, ud, klasik kemençe, bendir ve piyano gibi enstrümanları bulunduran orkestra konserde, "Çağrı" ve "Ucuz Roman" filmlerinin müzikleri ile aralarında Sultan Abdülaziz'in "Hicaz Mandra" bestesi, "Al Yazmalım", "Zahit Bizi Tan Eyleme", "Çal Söyle", "Demedim mi?" ve "Sunam"ın bulunduğu birçok parça seslendirdi.

Program kapsamında ayrıca Başakşehir'deki bilgi evleri ile Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) öğrencilerini ebru, kara kalem ve yağlı boya eserlerinden oluşan yıl sonu sergisi de izlenime açıldı.


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 22:54
  1. Başakşehir Belediyesi
  2. Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi
  3. Başakşehir Müzik Akademisi Orkestrası
  4. Muhammed Yıldırır

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