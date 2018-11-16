Başakşehir-Kayaşehir Millet Bahçesi ne zaman açılacak? Başakşehir Millet Bahçesi nerede?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında Millet Bahçeleri’nin açılışının yapılacağı açıklanmıştı. Millet Bahçeleri’nin ilki olan Başahşehir Millet Bahçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacak. Peki Başakşehir Millet Bahçesi ne zaman açılacak? Başakşehir millet bahçesi nerede

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapımı devam eden millet bahçeleri bir bir vatandaşın hizmetine açılıyor. Yeşiliyle, parkıyla, camisi ve spor alanlarıyla görenleri mest eden Millet Bahçeleri şehirlerin de çehresini değiştiriyor. İstanbul’da açılacak olan Kayaşehir Türkiye’nin ilk millet bahçesi olma özelliğine de sahip. ürkiye’nin ilk millet bahçelerinden Kayaşehir Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 Kasım’da hizmete açılacak.

Kendi kendini temizleyen gölet

Toplam 362 dönüm arazi üzerine kurulan ve 280 dönümü park ve bahçelere ayrılan Kayaşehir Millet Bahçesi; bitki çeşitliliği, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekare büyüklüğünde Biyolojik Gölet’i, 42 bin metrekare etkinlik çayırı, yürüyüş ve bisiklet yolları ile İstanbul’un en büyük eğlence ve dinlence (rekreasyon) alanlarından biri olacak.

30 bin metrekare alana Tematik koku bahçeleri yapıldı

İçerisinde çeşitli türde 5 bin 570 adet ağaç ile 160 bin çalı ve bitki dikilen Millet Bahçesi’nde 30 bin metrekare alana Tematik Bahçe yapıldı. 25 tür bitkinin bulunduğu Tematik Bahçe’de; mis gibi kokan çiçeklerle bezenmiş Koku Bahçesi, rengârenk açan çiçeklerin yer aldığı Renk Bahçesi ve kelebeklerin sevdiği çiçeklerin dikildiği Kelebek Bahçesi yer alıyor.

Engelliler için spor ve oyun alanları

Etkinlik Çayırı içerisine ve piknik alanına toplam 40 pergola konan Kayaşehir Millet Bahçesi’nde engelli ve çocuklar da unutulmadı. Özel tasarlanan Engelsiz Oyun Alanı ve çocuk oyun gruplarında engelli bireyler ve çocuklar hoş vakit geçirebilecek.

Millet Kıraathanesi ve kafeterya

Millet Bahçesi’nde ayrıca Millet Kıraathanesi de yer alıyor. Biyolojik Gölet yanına ahşap malzemeden inşa edilen Millet Bahçesi’nde okuma salonu ve kafeterya yer alıyor. Alanda yer alan beton amfide de küçük etkinlikler düzenlenebilecek.

Cami merkezli yeni meydan

25 bin metrekare alandan oluşan ve içerisinde Başakşehir Belediye Yeni Hizmet Binası, 5 bin kişilik caminin de yer aldığı Başakşehir Meydan ile komşu olan Millet Bahçesinin yer aldığı Kuzey Yakası projesi bünyesinde; farklı tasarımıyla dikkat çeken ofis binaları, kongre merkezi, 156 odalı bir otel yer alıyor. Proje kapsamında ayrıca temelleri yeni atılan ve önümüzdeki yıl tamamlanması hedeflenen 15 bin kişilik kapalı spor salonu ile yarı olimpik kapalı yüzme havuzu da bulunuyor.

Hoşdere Millet Bahçesi

142 bin metrekare alana sahip bahçede 80 bin metrekarelik yeşil alan olacak. 34 farklı türde bin 900 ağaca ev sahipliği yapacak Başakşehir'de Hoşdere Millet Bahçesi'nin, 5 bin metrekare etkinlik çayırı ve 7 bin 400 metrekare biyolojik göleti de bulunacak.

Baruthane Millet Bahçesi

59 bin 719 metrekarelik alanda 682 metrekare çocuk oyun alanının yanı sıra 12 türde 5 bin gül, 7 bin 500 mevsimlik çiçek ve 557 ağaç olacak.

Çırpıcı Millet Bahçesi

Millet bahçeleri arasında 465 bin metrekare ile en fazla alana sahip olan Çırpıcı Millet Bahçesi, 6 etaptan oluşuyor. Projenin 4 etabı, 233 bin 600 metrekaresi tamamlandı.