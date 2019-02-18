0553 313 94 23

Başakşehir MHP’den Yasin Kartoğlu’na destek

Başakşehir MHP İl teşkilatı ’Beka için milli karar, Cumhur için istikrar ’ diyerek AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu’na destek verdi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:39
Başakşehir MHP’den Yasin Kartoğlu’na destek

Başakşehir MHP İl teşkilatı ’Beka için milli karar, Cumhur için istikrar ’ diyerek AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu’na destek verdi.


Başakşehir MHP İl teşkilatı bir düğün solunda il teşkilatına yemekli bir program düzenledi. Programa MHP’li bir çok isim katıldı. MHP teşkilatı, Cumhur İttifakı’nı desteklemek amacıyla AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu’na ’destek’ dedi. Davetli olarak katıldığı programda bir konuşma yapan Kartoğlu, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.


MHP teşkilatı ile birlikte birlik için çalışmaların yapılacağını belirten Kartoğlu, Başakşehir’in önemine değinerek, "Bugün ayrı bir güzel bizim için, ayrı bir mutluluk. MHP teşkilatı ile birlikte olduk ve Cumhur İttifakı’nı buradan hep beraber İlan ediyoruz. Nihayetinde 10 senelik belediye başkan yardımcılığı ve sonrasında belediye başkanlığı görevi yapmış bir kardeşinizi. İnşallah, Başakşehir’e bu özellikler ile birlikte yakışan olmuştur diye düşünüyorum ve bu süre içerisinde inşallah hep beraber bizler sahada tek tek anlatacağız. Napolyon’un bir sözü var diyoruz ki ’Dünyanın baş şehri olsaydı orası İstanbul olurdu’ Biz de diyoruz ki ’İstanbul’un bir başşehri olsaydı orası mutlaka Başakşehir olurdu’ neden? Elhamdülillah Başakşehir’in vizyonuyla, çalışmalarıyla diğer ilçelerin gıptayla baktığı bir ilçe ve bu özellikleriyle de bir Merkez olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.



"Yeşil alan kişi başı 21 metrekare"


Yapılan ve yapılacak olan projelere kısaca değinen Kartoğlu, "Bunun için birkaç projemiz var. Geçmiş günlerde hatırlıyorsanız Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, Kent Meydanımızı açtık. Kent Meydanı çok önemli bir husustur, ilçelerde olmayan bir özellik. Etrafında millet parkları açtık yeşili ile İstanbul’da gıpta ile bakılan, hatta en iyisi ilçe olarak ifade edilen ilçemiz, kişi başı 21 metrekare. Gerçekten özenilecek derecede bir ilçe. Avrupa’nın en büyük Hastanesi ile bir buçuk sene sonra açmış olacağız. Yine olimpiyat etrafındaki Türkiye’nin en büyük spor odası inşaatı ile onu da bir buçuk sene sonra açmış olacağız. İstanbul’un en büyük millet Kütüphanesi ile bir ay sonra açmış olacağız. Gençlerle ilgili organizasyonlarıyla daha önemli ise Metro ulaşımı ile ki diğer ilçelere kıyasla bizim 4 kat 5 kat Metro ağımız var. Bunlar ve yol ulaşımları ile gerçekten gıpta ile bakılan bir ilçe. Fatih’in söylediği gibi ’mesele şehri imar etmektir. Daha önemlisi de içindekilere mutlu kılmaktır’ hedefimiz içindekiler mutlu kılmak" ifadelerini kullandı.



"İstanbul’daki tarihi rekora imza atarız"


Belediye başkanı seçimlerinde herkesin bir içinde çalışması sonucunda rekor kırabileceklerini vurgulayan Kartoğlu, "Bizim sıkça örnek verdiğimiz şey başkan belediye başkanı 1 kişi. Eğer teşkilatları ile Cumhur ittifakı ile STK ları ile biz sahada belediye başkanını Belediye Başkanı gibi temsil eder, anlatırsak O zaman gerçekten İstanbul’daki tarihi rekora imza atarız. Bizler bunun için Bugün burada toplanan MHP’li kardeşlerime de özellikle bunu hatırlatmak istedik. İnşallah 31 Mart akşamı bizler o gururu yaşayan altına o karnenin imzasını atan kişiler oluruz. Bu da bizim en büyük dualarımızdan bir tanesi. Biraz önce saydığımız büyük projeler ile birlikte Başakşehirimizin mahallelerinde de projeler var" şeklinde konuştu.


Son olarak İnternet ağını kullanarak oluşturulan programla yapılan çalışmaları ve faaliyetleri aktaracaklarını belirten Kartoğlu şöyle devam etti:


"Kalabalık olduğumuz için bunları tek tek anlatıp uzun saatler almak istemiyorum ama bunları bir sisteme yükledik. Onu size tarif edeceğim Apple Store’da ’gelişen Başakşehir’ Google Play’de da var. Çalışmalarımızı, faaliyetleri oradan aktaracağız."


Konuşmanın ardından MHP teşkilatı ile Başkan adayı Kartoğlu toplu bir fotoğraf çekti. Kartoğlu salonda bulunanlarla tek tek ilgilendikten sonra, büyük, küçük herkesle fotoğraf çektirdi ve alkışlar eşliğinde salondan ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:39
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1 milyar 602 milyon dolar
    1. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1..
    2. Tramvay kazası tatbikatı gerçeğini..
    3. Su topunun duayenleri Buca’da buluştu
    4. SAÜ’de ‘Çalışan aileler ve çocukları’..
    5. Hafta sonları en büyük eğlencesi..
    6. GRAFİKLİ - 15 kişinin katiline "Eline..
    7. Göztepe gerileme döneminden çıkamıyor
    8. TÜRK EKONOMİSİNİN ASIRLIK ÇINARLARI -..
    9. Uykuda ölüme son
    10. Başkan Ertürk, TOKİ sakinleri ile bir..
    11. Nevşehir’de Ocak ayında 136 konut..
    12. ‘Yiğit düştüğü yerden kalkar’
    13. Komiser yardımcılığına geçiş sınavıyla..
    14. Vodafone, öğrencileri geleceğin..
    15. Seyir halindeki otomobil alevler..
    16. Elazığ’da çatı yandı, tüplerin..
    17. Siverek’te Uzak Doğu sporlarına yoğun..
    18. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi..
    19. Aday listeleri için son gün
    20. Kepez’in Altın Kramponları 3-0 galip
    21. İlk Cemre 19-20 Şubat’ta havaya düşecek
    22. Adıyaman’da yazar Abdulvehap Ballı’nın..
    23. "Zirvedeki tarihi kavga"nın 18'inci yılı
    24. Tarihin sessiz tanıkları bu müzede..
    25. Vatandaştan İmamoğlu'na bir tepki daha!
    26. Borsada yatırımcı sayısı arttı,..
    27. KONESOB’tan Vali Toprak’a Ahi Sancağı
    28. Onlar "el bebeklerin" ailesi
    29. Anadolu’da "Gamer Zirvesi" düzenlendi
    30. Çocuklarda her göğüs ağrısın nedeni..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?