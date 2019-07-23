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Başakşehir Kaymakamı Tekin, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti

İstanbul Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin ve İstanbul’da yaşayan Nevşehirli iş adamı Mesut Çetin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

23 Temmuz 2019 Salı 14:41
Başakşehir Kaymakamı Tekin, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti

İstanbul Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin ve İstanbul’da yaşayan Nevşehirli iş adamı Mesut Çetin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.


Hayırsever iş adamı Mesut Çetin’in Nevşehir’e yaptıracağı anaokulu için düzenlenen imza protokolüne katılmak üzere Nevşehir’e gelen İstanbul Başakşehir Kaymakamı ve Nevşehirli Bürokratlar ve İşadamları Derneği Başkanı Kazım Tekin ve beraberindeki Nevşehirli iş adamı Deva İlaç Firması Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çetin, Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü.


Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Arı’yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar dileyen Kaymakam Tekin, Arı’nın Nevşehir’in arzuladığı hedeflere ulaşmasında önemli katkılar sunacağına inandığını vurguladı.


Nevşehir’e 1 milyon 500 bin lira bağışla anaokulu yaptıracak olan hayırsever iş adamı Mesut Çetin ise, anaokulu yapımında verdiği desteklerden dolayı Arı’ya teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek Kaymakam Tekin ve iş adamı Çetin’e teşekkür eden Başkan Rasim Arı, misafirlerine Nevşehir Belediyesi’nin çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceği çeşitli projelere ilişkin bilgiler verdi. Nevşehir’i her alanda Türkiye’ye örnek bir şehir yapmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Arı, Nevşehir’e değer katacak projeler için İstanbul ve Ankara gibi şehir dışında yaşayan iş adamları, bürokratlar ve akademisyenler ile sürekli istişare içerisinde olacaklarını vurguladı. Arı, “Siz değerli hemşehrilerimiz Nevşehir’i merak etmeyin. Şehriniz emin ellerde. Memleketimize hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya söz verdim. Hayata geçireceğimiz projelerle şehrimize değer katıp, Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacağız. Her geçen gün büyüyen ve gelişen şehrimizle sizlerde gurur duyacaksınız.” şeklinde konuştu.


Belediye Başkanı Arı daha sonra Kaymakam Tekin ve iş adamı Çetin’e ziyaretin anısına çini turkuaz vazo hediye etti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:41
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