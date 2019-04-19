Başakşehir İŞDÖK Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir diğer iş yerine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor Başakşehir İŞDÖK Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı.

Başakşehir İŞDÖK Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir diğer iş yerine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor

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