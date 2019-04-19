Başakşehir İŞDÖK Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir diğer iş yerine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor
Başakşehir İŞDÖK Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı.19 Nisan 2019 Cuma 08:13
Başakşehir İŞDÖK Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir diğer iş yerine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor
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