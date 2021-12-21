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Spor Başakşehir, Giresun’u eli boş gönderdi
Spor

Başakşehir, Giresun’u eli boş gönderdi

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir sahasında Giresunspor'u ağırladı. Son haftaların çıkışta olan iki takımının karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Başakşehir oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, Deniz Türüç, Caicara ve Edin Visca kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise Diarra'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 18:57:00 -
Başakşehir, Giresun’u eli boş gönderdi

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir sahasında Giresunspor'u ağırladı. Son haftaların çıkışta olan iki takımının karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Başakşehir oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, Deniz Türüç, Caicara ve Edin Visca kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise Diarra'dan geldi. 

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir evinde Giresunspor'u konuk etti.

Başakşehir maça, Muhammed, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut Tekdemir, Visca, Deniz Türüç, Berkay, Ömer Ali ve Okaka 11'iyle başladı.

Giresunspor ise Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Zeki, Flavio, Traore, Diabate, Sergio, Shapi ve Balde 11'iyle sahada yer aldı.

Son haftaların çıkışta olan iki takımının karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Başakşehir oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Deniz Türüç, 69. dakikada Caicara ve 79'da Edin Visca kaydetti.

Konuk takımın tek sayısı ise 28'de Diarra'dan geldi.

 

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