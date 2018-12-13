Başakşehir-Galatasaray maçı saat kaçta maçın hakemi kim?

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler son dakika belli oldu. Süper Lig’in 16. Hafta maçlarında Medipol Başakşehir-Galatasaray karşı karşıya gelecek. Başakşehir-Galatasaray maçın başlama saati 19:00. Başakşehir-Galatasaray maçı hakemi kim?

Haftanın önemli karşılaşmalarında ise Medipol Başakşehir ile Galatasaray 15 Aralık Cumartesi günü, Beşiktaş ile Trabzonspor da 16 Aralık Pazar günü karşılaşacak. Süper Lig'in 16. haftasında yapılacak maçların programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) maçını Ümit Öztürk yönetecek.

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