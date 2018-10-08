Başakşehir Fenerbahçe maçında VAR neden çalışmadı? MHK’den son dakika açıklaması

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçında Video Yardımcı Hakem Sistemi "VAR" futbolun gündeminden düşmüyor. MHK Başkanı Namoğlu, VAR sisteminin güç kaybı yaşanması nedeniyle çalışmadığını söyledi. Namoğlu, VAR'daki arıza nedeniyle maçın tekrar edilemeyeceğini söyledi.

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında, sistemin arızalanması üzerine yeni bir tartışma başladı. Çünkü, tam o sırada "VAR"a başvurulacak kritik bir pozisyon yaşandı, ancak sistem devre dışı olduğu için, hakem kararını pozisyonu kontrol etmeden vermek zorunda kaldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, "VAR sisteminde güç kaybı nedeniyle sistemin çalışmadı. 5 dakika 40 saniye süren bir kesinti oldu. VAR odasına görüntü ulaşmadı. Şansızlık o dakikalarda VAR'a ihtiyaç duyulması oldu. Geçen hafta da bir dakika süren bir kesinti oldu ancak VAR'a ihtiyaç duyulan bir pozisyon olmadığı için sorun teşkil etmedi. Bu sadece Türkiye'de değil başka yerlerde de oluyor. Geçen yıl Almanya'da dört kere meydana gelmiş. Bu sene Fransa ve İspanya'da da aksaklık yaşanmış. VAR'ın devre dışı kaldığı anlarda protokol gereği hakem maçı yönetmeye devam eder. Protokole göre VAR'daki teknik hatalar maçın tekrar edilmesi gerekmez

Maçın 82. Dakikasında VAR arızalanmıştı

Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 82. dakikasında Başakşehir'in bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken 80. dakikada 'VAR' sistemi arızalandığı için pozisyona bakılamadı.