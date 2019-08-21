0553 313 94 23

Başakşehir - Fenerbahçe maçı Halil Umut Meler’de

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 2.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:52
Başakşehir - Fenerbahçe maçı Halil Umut Meler’de

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 2. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Ligin ikinci haftasındaki Başakşehir-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.


Süper Lig’in 2. haftasında düdük çalacak hakemler, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü oynanacak M.Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak. 23, 24, 25 ve 26 Ağustos’ta oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:



23 Ağustos Cuma


20.30 Beşiktaş - Göztepe: Ali Palabıyık



24 Ağustos Cumartesi


19.15 MKE Ankaragücü - İ.M. Kayserispor: Ali Şansalan


21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat


21.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Halil Umut Meler



25 Ağustos Pazar


19.15 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus


19.15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler


21.45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan


21.45 Galatasaray - Konyaspor: Mete Kalkavan



26 Ağustos Pazartesi


20.00 Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor kalecisi Samassa: "Korktuğum anlar oldu"
    1. Sivasspor kalecisi Samassa: "Korktuğum..
    2. Mete Kalkavan 3 yıl sonra Türk Telekom..
    3. Elazığ'a sazan dopingi! Yüzlerce yavru..
    4. Nurdağı’nda düğünde kavga: 9 yaralı
    5. Amasya'da hafif ticari araç devrildi:..
    6. DTSO Başkanı Kaya: "Dijital sektör..
    7. Ateşe verilişinin 50. yılında Mescid-i..
    8. "Depremi engelleyemeyiz ama..
    9. Belediyede PKK adına faaliyet yürüten..
    10. Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç..
    11. Cem İlkel, Amerika Açık’ta yola devam..
    12. Düzce Belediyesinden kapsamlı temizlik..
    13. Fikirtepe metrobüs alt geçidini su..
    14. İçerenköy’de şiddetli yağış nedeniyle..
    15. Beyazsu’daki ilk sosyal tesisin..
    16. Mustafa Destici'den dikkat çeken..
    17. Van Büyükşehir Belediyesi..
    18. Danişment köyü Güney Fransa’nın..
    19. Başkan Soner Çetin, vatandaşlarla..
    20. Tarihi Güney İpek Yolu yeniden hayat..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!