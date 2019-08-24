Başakşehir- Fenerbahçe CANLI maç sonucu kaç kaç bitti Başakşehir- Fenerbahçe maç özeti

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Başakşehir- Fenerbahçe maçı: 1-0

Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep karşısında aldığı 5-0’lık galibiyetle liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 3 puan arayacak. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i yenmesi durumunda Süper Lig’e 6 sezon sonra 2’de 2 yaparak başlayacak. Medipol Başakşehir ise ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 3-0 kaybetmişti. . İki takım arasında ligde oynanan 22 maçta sarı-lacivertliler, 10 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanındaki son galibiyetini 11 Şubat 2018’de 2-0’lık skorla almıştı. Bu galibiyetle sarı-lacivertli takım, Başakşehir’in iç sahadaki 31 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırmıştı.

İşte dakika dakika maçta yaşanan gelişmeler...

73'

Oyuncu değişikliği! Başakşehir Fatih Terim Stadyumu stadında oynanan maçta Fenerbahçe oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Miha Zajc, sahayı terk eden oyuncu Deniz Turuc.

70'

Başakşehir savunması Fenerbahçe takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Emre Belözoglu.

66'

Başakşehir oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Furkan Soyalp, çıkan oyuncu Arda Turan.

65'

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Max Kruse ancak isabet yok.

64'

Ozan Tufan çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

64'

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu stadında, Fenerbahçe takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

62'

Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Vedat Muriqi.

62'

Fenerbahçe takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Stadı'ndaki şutun sahibi Vedat Muriqi.

61'

Edin Visca kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

59'

Korner kazanan takım Başakşehir. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Edin Visca.

56'

Mathias Jorgensen yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

55'

Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Ferdi Kadioglu, çıkan oyuncu Garry Rodrigues.

54'

Ofsayt! Başakşehir takımının hücumu yan hakemin bayrağı ile kesiliyor. Enzo Crivelli ofsayttan kaçamayan oyuncu.

53'

Başakşehir takımında Okenchukwu Azubuike çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

53'

Başakşehir direğe takılıyor. Şutun sahibi Edin Visca. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda gole yaklaşan takım Başakşehir.

50'

Halil Umut Meler, yardımcı hakemin de uyarısı ile ofsaytı belirliyor. Fenerbahçe takımında Garry Rodrigues ofsaytta kalan isim.

46'

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu stadında ikinci yarının başlama vuruşu yapıldı.

İlk 45 dakika sona erdi.

45+1'

4.Hakem 2 dakikalık uzatma oynanacağını gösterdi.

45+1'

Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı ev sahibi için kalkıyor. Edin Visca ofsaytta kalan oyuncu.

45+1'

İstanbul şehrinde deplasman takımı atağı hakemin ofsayt bayrağı ile kesiliyor.

40'

Ofsayt! Fenerbahçe takımında ofsaytta kalan oyuncu Garry Rodrigues.

38'

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu stadında, Fenerbahçe takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

36'

Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Başakşehir takımında Edin Visca.

32'

Gol! Enzo Crivelli takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor şimdi 1-0

32'

Fenerbahçe hücumunda top üst direkten dönüyor. Şutu çeken oyuncu Deniz Turuc.

27'

Ofsayt! Yardımcı hakem bayrağını Edin Visca için kaldırıyor.

25'

Emre Belözoglu şutunu çekiyor ancak isabet yok.

23'

Oyuncu değişikliği! Başakşehir için oyuncu değişikliği. Eljero Elia çıkan oyuncu, Kerim Frei giren oyuncu.

20'

Ofsayt! Başakşehir takımında Eljero Elia topla buluşuyor ancak yardımcı hakemin bayrağı havada.

19'

Maçın hakemi Halil Umut Meler, Başakşehir takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

16'

Vedat Muriqi üst direğe takılıyor. Fenerbahçe takımı için önemli bir fırsat kaçtı.

15'

Maçta heyecanlı anlar. Emre Belözoglu şutunu çekiyor ancak top Başakşehir savunmasından dönüyor.

12'

Ofsayt! Başakşehir takımında ofsayta düşen oyuncu Enzo Crivelli.

10'

Enzo Crivelli kafa vuruşunu yapan oyuncu ancak Başakşehir bu kafa vuruşundan sonuç alamıyor.

4'

Başakşehir takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Edin Visca.

4'

Edin Visca çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

1'

Hakem Halil Umut Meler son kontrollerini yaptı ve maçı başlattı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu stadında oynanacak maçın takım kadroları açıklandı.

Başakşehir 3 maçtır üstüste kaybediyor.

Başakşehir son oynadığı 7 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

Her iki takımın kendi aralarında oynadığı toplam 13 maçta, Başakşehir kendi sahasında 8 maç kazandı, 2 maç beraberlik ile sonuçlandı, Fenerbahçe ise 3 galibiyet alabildi. Takımların gol averajlarına bakıldığında 20-17 ile Başakşehir takımının üstünlüğü görülmektedir.