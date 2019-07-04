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Başakşehir emniyetinden ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

Avcılar’da, ruhsatsız silah alım satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, seri numarası silinmiş silah satışı yapılırken operasyon düzenledi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:47
Başakşehir emniyetinden ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

Avcılar’da, ruhsatsız silah alım satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, seri numarası silinmiş silah satışı yapılırken operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah alım satımı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Avcılar’da Muhammed A.(29) adlı şüphelinin, Yusuf C. (32) adlı kişiye silah satışı yaparken yakalandı.


Üzerinde seri numarası silinmiş tabanca bulundu


Muhammed A.’nın üzerinden seri numarası silinmiş 1 ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi. Operasyonun devamında Muhammed A.’nın Esenyurt’taki evinde ve Küçükçekmece’de bulunan iş yerinde seri numaraları silinmiş 2 tabanca, 21 fişek, 21 adet şarjör silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 TL para ele geçirildi.


Silah satıcısı tutuklandı


Operasyon sırasında yakalanan silah alıcısı Yusuf C., adli kontrol şartı ile serbest kalırken, “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’na muhalefetten” işlem yapılan silah satıcısı Muhammed A. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:47
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