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Başakşehir Çaykur Rizespor maçı canlı takip

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İşte, Başakşehir Çaykur Rizespor maçının canlı takibi...

27 Eylül 2019 Cuma 20:45
Başakşehir Çaykur Rizespor maçı canlı takip

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İşte, Başakşehir Çaykur Rizespor maçının canlı takibi...

 

CANLI MAÇ SKORU:2-0

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 21:13
  1. Başakşehir Çaykur Rizespor maçı canlı takip
  2. Başakşehir
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