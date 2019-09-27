Başakşehir Çaykur Rizespor maçı canlı takip Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İşte, Başakşehir Çaykur Rizespor maçının canlı takibi...

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İşte, Başakşehir Çaykur Rizespor maçının canlı takibi... CANLI MAÇ SKORU:2-0

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