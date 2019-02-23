Süper Lig 23. Hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir Bursaspor maçı saat 19:00’da başladı. Ancak maç sadece 5 dakika oynanabildi. Medipol Başakşehir Bursaspor maçı neden oynanmadı? Medipol Başakşehir Bursaspor maçı ne zaman oynanacak? Sorusu sorulmaya başlandı. Süper Lig'deki Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından tatil edildi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç öncesi etkili olan kar yağışı nedeniyle görevliler, saha zemininin temizlenmesi için yoğun çaba gösterdi. Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, mücadele öncesi iki takımın kaptanını yanına çağırarak zemini kontrol ettirdi. Müsabaka, yapılan son zemin temizleme çalışmalarının ardından 5 dakikalık gecikmeyle başladı.

Beşinci dakikada oyun durdu

Hakem Halis Özkahya, müsabakanın 5. dakikasında düdüğünü çalarak oyunu durdurdu. Kar yağışının yanı sıra görüş mesafesinin azalması nedeniyle saha kenarına gelen Özkahya, daha sonra iki takım oyuncularıyla soyunma odasına gitti. Hakem Özkahya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından maçı tatil etti. Karşılaşmanın ne zaman kaldığı yerden devam edeceğiyle ilgili son kararı, TFF verecek.

Maçın oynanması yarın denenecek?

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ karar ile ilgili "Erteleme nedeni zemindeki kar değil, görüş mesafesi. Yarın aynı saatte denenecek. Yarın öğleden sonra hava şartlarının daha iyi olacağı söylenmiş. Yarın inşallah aynı saatte oynayacağız" dedi.